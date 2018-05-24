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28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Россияне полюбили китайские кроссоверы
Автор фото Батракова К. В.

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая. Всего за 2017-ый в России было реализовано 31 905 китайских машин, что на 4% больше показателей позапрошлого года.

Самый популярный «китаец» по версии «Автостата» – кроссовер Lifan X60, разошедшийся по стране тиражом 7371 экземпляров, что, впрочем, на 3% меньше показателей 2016 года. Гораздо интереснее выглядят показатели двух других кроссоверов: продажи Changan CS35 выросли в невероятные 2,7 раза, а популярность модели Zotye T600 возросла и вовсе в космические 3,7 раза. 

Обе эти модели можно приобрести в московском автосалоне Риа Авто, расположенном по адресу Волоколамское шоссе, 120. Сюда мы и отправились для того, чтобы лично разобраться в том, за что именно россияне так крепко полюбили данные модели.

Начнем с Changan CS35. Это стильный и современный городской кроссовер с 1.6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. Коробка передач – пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат. Модель можно приобрести в двух комплектациях – Comfort или Luxe. Уже в базовую версию входят такие опции, как подогрев передних сидений, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Автомобиль отличается приятным дизайном как снаружи, так и внутри. Дорогу держит хорошо, бензин тратит экономично. В целом это отличный вариант для своей ценовой категории. 

Автор фото Батракова К. В.

Zotye T600 стоит немного дороже, но и возможностей у него побольше. Этот кроссовер оборудован турбированными двигателями – 1.5 литра мощностью 162 л.с. или 2 литра мощностью 177 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая механика или шестиступенчатая DSG. Комплектации тоже две, но названия у них уже позабористей – Luxury и Royal. В максимальную версию входят даже такие продвинутые опции, как ксеноновые фары, электронный стояночный тормоз и система контроля давления в шинах.  

Автор фото Батракова К. В.

Справка:

Московский салон официального дилера Риа Авто представляет почти 4 000 новых автомобилей от 30 ведущих мировых марок из России, Японии, Кореи, США, Германии, Китая, Франции и других стран.

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 12. Мы работаем без обеда и выходных с 9.00 до 21.00

ООО "Авис Групп", ОГРН: 5147746370866, ИНН:7733902860

 


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Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

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