Автовокзал «Южный» построят в 2024 году

Смольный и ООО «Вернисаж» в ходе ПМЭФ-2018 подписали соглашение о намерениях по строительству автовокзала «Южный». Закончить предполагается в 2024 году.

В подписании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и представитель ООО «Вернисаж» Эльмир Эминов. Как сообщает комитет по инвестициям, компания обязуется обеспечить реализацию проекта за счет собственных и привлеченных средств. Санкт-Петербург, в свою очередь, обязуется осуществлять сопровождение проекта и содействовать в решении сопутствующих вопросов. Срок реализации проекта – 2019 – 2024 гг., а планируемый объем инвестиций – 4,1 млрд рублей

Согласно СПАРК, компания «Вернисаж» была зарегистрирована осенью 2017 года. Ее собственником является Шахмурад Джабраилов. Эльмир Эминов значится среди совладельцев ООО "Эзэт", которое занимается оптовой торговлей продуктами и напитками.

Ранее «Фонтанка» писала о долгой истории автовокзала «Южный», который должен появиться во Фрунзенском районе, восточнее проспекта Гагарина. Согласно презентации, автовокзал сможет обслуживать межрегиональные и международные маршруты (Псковское, Новгородское, Приволжское направления, страны Прибалтики, Восточной Европы), а также Ленобласть (Тосно, Гатчина, Поповка, Лодейное Поле, Тихвин и другие). На двух участках площадью почти в 4 с половиной гектара появятся застройка в 5,8 тысячи квадратных метров, 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления. В сутки автовокзал сможет выпускать 326 автобусов и 12,4 тысячи пассажиров. Предполагается, что он разместится на нижних этажах торгово-развлекательного комплекса либо коммерческие площади построят на смежном участке. Месячный доход инвестора будет составлять от 8,3 млн рублей до 11,2 млн рублей.