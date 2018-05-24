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24.05.2018 16:09

Петербургская спортсменка с инвалидностью взяла бронзу на Кубке мира по гребле

Петербурженка Надежда Андреева завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в активе команды России есть золотая медаль.

Как рассказали в благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», турнир прошел в венгерском городе Сегед. Всего в соревнованиях приняли участие 109 гребцов из 24 стран мира. В заплывах на байдарках в разных классах Россию представили три спортсменки: Александра Дупик (Московская область), Лариса Волик (Краснодарский край) и Надежда Андреева (Санкт-Петербург/Московская область).

Петербургская спортсменка Надежда Андреева состязалась с девятью соперницами, встреча с некоторыми из них могла произойти еще на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, куда Надежда завоевала квоту, но из-за отстранения ПКР по решению МПК так и не смогла выступить. На дистанции 200 метров (класс KL2) Кубка мира Надежда показала третий результат, золото и серебро – у представительниц Великобритании Эммы Вигс (чемпионка летних Игр-2016) и Шарлот Хеншоу.

/paralymp.ru/
/paralymp.ru/

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Также медаль для России выиграла Александра Дупик (Московская область). На дистанции 200 метров (класс KL1) спортсменка показала «золотой» результат. Второе место у представительницы Чили Катеринне Воллерман Запата, третье – Джанетт Чипингтон (Великобритания). Лариса Волик (Краснодарский край) в классе KL3 показала 7-й результат.

Справка:

Гребля на байдарках и каноэ – паралимпийский вид спорта, вошел в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Соревнования проводятся в одиночных заплывах среди мужчин и женщин по гребле на байдарках (К-1) и гребле на каноэ (V-1) по трем функциональным классам: L1, L2 и L3. На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2009 г. в г. Галифакс (Канада) впервые проводились заплывы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.


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