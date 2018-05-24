Кудрин рассказал, как будет оценивать правительство Медведева

Алексей Кудрин, назначенный главой Счетной палаты, 24 мая на пресс-подходе в кулуарах ПМЭФ обрисовал новые принципы работы Счетной палаты, которые он намерен внедрить в жизнь.

По мнению чиновника, самой серьезной болевой точкой в стране в части коррупции остаются госзакупки. «Очень много имитационных процедур, много завышенных цен», – подчеркнул он.

Бороться с этим Кудрин намерен, увеличивая открытость министерств и ведомств. Более того, он заявил, что будет изменен в целом характер и подходы работы Счетной палаты будут меняться – в сторону большей результативности оценки госпрограмм и выполнения стратегических целей Кремля.

«Но не снижая масштаба работы по финансовому аудиту. Сегодня это общий мировой тренд – счетные палаты включаются в поддержку правительства в части оценки его результативности. Кстати, в законе о СП так и сказано – Счетная палата оценивает результативность выполнения стратегических целей в стране. Будем оценивать результаты работы правительства в части достижения этих целей, – отметил Кудрин. – СП существенно расширит информацию, которую будет предоставлять обществу по вот этому мониторингу. И мы хотим стать инициатором ряда программ открытости министерств и ведомств. Они недостаточно открыты на сегодняшний день. Они должны не сидеть на месте и выдавать данные порционно, а соединять данные в общий массив, чтобы автоматически можно было их получать и пользоваться этой информацией».

Напомним, в бытность Кудрина главой Минфина СМИ неоднократно писали о его конфликтах с премьером Медведевым и разногласиях по поводу целого ряда проблем и экономических подходов.

По словам Кудрина, к сентябрю нынешний кабмин должен сформировать 12 программ или национальных проектов, развивающих новый майский указ президента, опубликованный 7 мая. «Недели две-три сейчас нужно правительству, чтобы определиться по базовым шагам, а затем это оформить в ряд предложений. Окончательно все предложения увидим в сентябре», – заявил он.