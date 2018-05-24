«Аэроэкспресс» до Пулково запустят в 2022 году

Смольный подписал соглашение о строительстве аэроэкспресса в Пулково. Стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей.

Соглашение в ходе ПМЭФ-2018 подписали губернатор города Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. Сообщается, что стоимость проекта оценивается в 18,8 млрд рублей, из них на частные инвестиции приходится не менее 8,8 млрд.

Время в пути до Пулково должно составлять около 26 минут.

В комитете по инвестициям пояснили, что конкурсная документация для строительства подготовлена, в настоящий момент идет процедура согласования ряда основных условий реализации проекта. По оценкам комитета по инвестициям, данная работа будет завершена в июне, до декабря выберут подрядчика. "Критерием конкурсной документации предусмотрен грант города в размере 10 млрд рублей, подлежащий уменьшению в результате конкурсных процедур, – говорят в комитете. – Сама стоимость строительства, которая по предыдущим оценкам составляла 21-24 млрд. руб, оптимизирована до 15,6 млрд. руб. в ценах 2017 года. Завершение конкурса планируется к декабрю текущего года. Срок проектирования объекта, которое будет осуществлять инвестор, и выделения земельных участков, которое должен осуществить город, – 2 года. Срок последующей за этим стадии строительства – так же 2 года."

ООО «Аэроэкспресс» зарегистрировано в Московской области еще в 2005 году. Крупнейшим акционером (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25% – у ОАО «РЖД», 17,50%, 12,50% и 4,16% соответственно у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга» и совладельца УГМК Андрея Бокарева и Алексея Криворучко. Двое первых ранее продали свои доли в концерне «Транскомплектхолдинг», через который контролировали концерн «Калашников», Криворучко – нет. Именно у Бокарева выкупил 30% долю ООО «Колмар групп» Сергей Цивилев, сменивший Амана Тулеева во главе Кемеровской области. Кроме того, среди акционеров ООО «Аэроэкспресс» числится «АЭ-Инвест» того же Махмудова.

Компания обеспечивает железнодорожное сообщение с московскими аэропортами и эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 8 одноэтажных. Пассажирами ее стали в 2017 году 11.7 млн человек.

О вхождении компании в проект стало известно 4 года назад. Тогда предполагалось, что аэроэкспресс поедет не до Витебского вокзала, а до Балтийского, и запустят его к чемпионату мира по футболу. Незадолго до этого, впрочем, город высказывался против наземного транспорта к аэропорту и попробовал получить федеральное сфинансирование на строительство метро в «Пулково»