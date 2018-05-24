Водители разговорились в очередной «форумной» пробке на КАД

На юге КАД днём 24 мая в очередной раз внезапно перекрыли движение, очевидно, для проезда высоких гостей Петербургского международного экономического форума. Этого хватило для образования затора на два «пролёта» внутреннего кольца – от Московского шоссе до Дачного проспекта. «В пробке длиной 6,5 км можно потерять 38 минут, что на 32 минуты больше обычного», – предупредил в 15:11 сервис «Яндекс.Пробки».

Автомобилисты активно обсуждают ситуацию в «разговорчиках». В частности, гостям форума они предлагают перемещаться на вертолетах или катерах.

Кроме того, плотно, по данным «Яндекс.Пробок», на других южных магистралях:

15:23, Софийская улица, в центр 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.

15:29, Московское шоссе, в центр 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.

В целом по городу пробки даже ниже нормы – «жёлтые» 4 балла против обычных пяти.

Напомним, до 26 мая в Петербурге могут временно останавливать движение в связи с ПМЭФ. Это в первую очередь юг города: КАД, ЗСД, Пулковское шоссе, а также центр и участки у Московского и Финляндского вокзалов. Ранее «Фонтанка» подробно писала о сегодняшней ситуации на дорогах.