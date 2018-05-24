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24.05.2018 15:46

Арена «Санкт-Петербург» принесла «Зениту» миллиард рублей дохода

Советник президента «Зенита» по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал о том, сколько позволил заработать новый стадион на Крестовском острове. Как 24 мая сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на советника футбольного клуба, общий доход от арены «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга составил около одного миллиарда рублей.

По словам Кочеврина в следующем сезоне поставлена задача довести выручку до двух миллиардов.

«Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – заявил советник президента «Зенита».

Напомним, в последнем матче сезона арену «Санкт-Петербург» посетил миллионный зритель. Мужчине, ставшим этим самым миллионным зрителем, вручили в подарок автомобиль.

Отметим, что по данным soccer.ru «Зенит» имеет также первое место в РФПЛ по размеру бюджета, который составляет 10,8 млрд. рублей. Однако в итоговой таблице чемпионата 2017/18 «Зенит» занял пятое место.


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