РЖД построит дополнительный путь до Белоострова. Через 30 лет

Санкт-Петербург и ОАО «РЖД» в рамках ПМЭФ-2018 подписали меморандум о создании и эксплуатации линии железнодорожного сообщения по маршруту «Старая деревня» – пос. Белоостров». Ранее сообщалось, что пассажиропоток наберут за счет "Лахта Центра" и Белоострова».

Документ подписали Георгий Полтавченко и президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В рамках меморандума будет проработан вопрос запуска проекта железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург, ст. м. «Старая деревня», – пос. Белоостров» (создание второго железнодорожного пути и путепроводов через железнодорожные пути, необходимые для обеспечения ускоренного движения). Стоимость проекта – 18 млрд рублей, срок реализации – 2048 год.

«Фонтанка» уже писала о проекте второй ветки к Белоострову, инициатором переговоров выступил Смольный. Задача в том, чтобы разгрузить Приморское шоссе и запустить полноценное тактовое движение электричек. Тогда строительство оценивалось в 11 – 12 млрд, сейчас эксперты говорят примерно о 20 млрд. В качестве источника увеличения пассажиропотока в КРТИ называли строительство "Лахта Центра" и парка «Патриот» в Кронштадте. Сейчас на участке работает однопутная железнодорожная ветка.