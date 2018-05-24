Кудрин: Развитие Петербурга замедлилось
Алексей Кудрин, экс-глава Минфина и новый глава Счетной палаты, полагает, что Петербург мог бы развиваться активнее, чем развивается сейчас.
«В Петербурге есть свои резервы, и самая большая ценность – человеческий капитал, креативная индустрия, то, что связано с брендами, с дизайном. Мне приятно видеть некоторые преобразования в структуре города. Но в последнее время они замедлились. Хотелось бы, чтобы они были более активными», – заявил он журналистам 24 мая на ПМЭФ.
Кроме того, он еще раз пожелал удачи Европейскому университету. «Надеюсь что Европейский университет сможет отстоять свою лицензию, выполнив все требования, которые к нему предъявил Рособрнадзор», – подчеркнул чиновник.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - "экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.