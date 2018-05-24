Кудрин: Развитие Петербурга замедлилось

Алексей Кудрин, экс-глава Минфина и новый глава Счетной палаты, полагает, что Петербург мог бы развиваться активнее, чем развивается сейчас.

«В Петербурге есть свои резервы, и самая большая ценность – человеческий капитал, креативная индустрия, то, что связано с брендами, с дизайном. Мне приятно видеть некоторые преобразования в структуре города. Но в последнее время они замедлились. Хотелось бы, чтобы они были более активными», – заявил он журналистам 24 мая на ПМЭФ.

Кроме того, он еще раз пожелал удачи Европейскому университету. «Надеюсь что Европейский университет сможет отстоять свою лицензию, выполнив все требования, которые к нему предъявил Рособрнадзор», – подчеркнул чиновник.