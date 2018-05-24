Ford EcoSport получил новый двигатель – под «старый» бензин

В России стартует приём заказов на новый Ford EcoSport, сообщает 24 мая пресс-служба Ford Sollers Холдинга.

Новая для России версия – с 2-литровым двигателем мощностью 148 л.с., полным приводом и АКП. Переднеприводные версии получили новый двигатель Dragon, который при рабочем объёме 1,5 л развивает 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента, расходуя не более 7 л топлива в смешанном режиме. Он комплектуется как 5-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатым «автоматом». На всех версиях с автоматической трансмиссией теперь используются 6-ступенчатые гидромеханические коробки передач с эффективными показателями по шумам и вибрациям.

Для российского рынка русифицирована навигационная система и увеличена до 4,5 л ёмкость бачка омывателя. Веерные форсунки стеклоомывателей снабжены электроподогревом. Как и прежде, Ford EcoSport сможет потреблять 92-й бензин.

Экстерьер выполнен в стиле более крупных кроссоверов. Доминируют новая массивная решётка радиатора в форме трапеции и новые крупные фары со светодиодными ходовыми огнями. Изменились задний бампер и фонари, а также колёса – легкосплавные диаметром 16 или, впервые для модели, 17 дюймов.

В интерьере появилась новая передняя панель с переработанной архитектурой и уменьшенным количеством кнопок. Экран мультимедийной системы SYNC 3 установлен отдельно над воздуховодами и имеет «парящий» дизайн. Задние сиденья складываются, освобождая место для багажа в пропорции 60:40.

Все версии «ЭкоСпорта», включая базовую, оснащаются полным комплексом электронных ассистирующих систем:

активной противобуксовочной системой (Advance Track),

системой предотвращения опрокидывания (RSC),

системой курсовой устойчивости (ESC),

системой помощи при аварийном торможении (EBA),

сигнализацией аварийного торможения,

системой помощи при трогании на подъеме (для версий с МКП).

Опционально доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости и камера заднего вида с передними и задними парковочными сенсорами.

Цены на модель начинаются от 959 тысяч рублей. Полноприводная версия с 2-литровым двигателем Duratec и 6-ступенчатой АКП в комплектации Trend стоит от 1229 тысяч рублей.