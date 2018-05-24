Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка
Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка. Как следует из картотеки арбитража, 24 мая суд удовлетворил апелляцию комитета имущественных отношений об отмене обеспечительных мер в отношении торгового комплекса.
Как объяснили «Фонтанке» в КИО, это значит, что объект можно выставить на торги или отдать инвестору по концессии. Ранее сообщалось, что комитет по инвестициям склоняется к последнему варианту. Свое предложение он должен представить губернатору до конца недели.
Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. КИО расторг договор аренды оператором Кузнечного рынка ООО «Кузнечный рынок» в июле 2017 года, а в декабре управление рынком было передано подведомственной структуре КИО – АРИК. Та обжаловала разрыв отношений и потребовала обеспечительных мер, которые не позволили провести торги. Однако суд признал расторжение договора законным.