Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка. Как следует из картотеки арбитража, 24 мая суд удовлетворил апелляцию комитета имущественных отношений об отмене обеспечительных мер в отношении торгового комплекса.

Как объяснили «Фонтанке» в КИО, это значит, что объект можно выставить на торги или отдать инвестору по концессии. Ранее сообщалось, что комитет по инвестициям склоняется к последнему варианту. Свое предложение он должен представить губернатору до конца недели.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. КИО расторг договор аренды оператором Кузнечного рынка ООО «Кузнечный рынок» в июле 2017 года, а в декабре управление рынком было передано подведомственной структуре КИО – АРИК. Та обжаловала разрыв отношений и потребовала обеспечительных мер, которые не позволили провести торги. Однако суд признал расторжение договора законным.