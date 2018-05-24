Алексей Кудрин: Мы теряем на контрсанкциях, нужно думать, как ответить

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что большинство экономических контрсанкций, которые были введены Россией после санкций США, невыгодны России и российскому бизнесу.

«Мы будем терять на этом. Не потому, что я не хочу как-то ответить. Но мы настолько связаны нынче с мировым рынком – зависимость на 50% и больше. Нам нужны другие, политические меры, не экономического характера», – заявил он 24 мая на ПМЭФ.

По мнению экс-главы Минфина, в России очень низкие темпы роста – 1,5% в год, что недостаточно даже по сравнению с близкими по величине странами, такими как Индонезия, например, – она растет больше чем на 5% в год и находится на седьмом месте в мире по величине экономики. «Бразилия тоже растет – 2,5% роста. Так что мы можем отстать. Вот почему нужно использовать все механизмы повышения темпов роста», – заявил чиновник.

Одними из путей для увеличения темпов роста Кудрин считает изменение бюджетного правила – увеличение цены отсечения на нефть, с которой начинает пополняться фонд благосостояния, с $ 40 до 45, и увеличение предельной нормы расходов бюджета на 0,5% ВВП. По его мнению, это не вызовет потрясений и оставит возможность контроля за экономическими рисками. «Лучше корректировать бюджетное правило, а не повышать налоги. Опасно ли это для долговой политики или формирования резервов? Нет, это умеренные вещи. Нужно один раз скорректировать, а дальше держать. У умной политики больше шансов, чем у политики жесткой, – уверен он. – Такая корректировка даст дополнительные возможности роста».