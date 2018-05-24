Рогозин сделает «все возможное» на посту главы «Роскосмоса», чтобы не разочаровать Путина

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру по оборонному комплексу Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», встреча прошла 24 мая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Рогозин пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента.

Справка:

Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее курировал деятельность Роскосмоса. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а в адрес главы НПО автоматики Леонида Шалимова было вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Дмитрий Рогозин — выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. С 1990-1994 годы был вице-президентом компании «РАУ-Корпорация». В 1994-1997 годах Рогозин занимал пост председателя исполкома Международного конгресса русских общин.

В 2011-2012 годах он был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. С 2011 года также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу. В 2018 году отправлен в отставку.