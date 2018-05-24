За присвоение почти миллиона рублей партнера Аграрного университета отправили в колонию

Директор некоммерческой организации в Петербурге решил «привлечь бюджетные инвестиции» в собственный кошелёк. Он "отщипнул" от госконтракта почти миллион. Впоследствии ни раскаяние, ни возмещение ущерба не помогли ему избежать наказания. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 24 мая, Славу Ходько признали виновным в мошенничестве.

В 2011 году Санкт-Петербургский аграрный университет заключил госконтракт на 36 млн рублей с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций». Договор предусматривал проведение научных работ «в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора». Университет перевёл деньги на счёт некоммерческой организации.

Возглавлявший АНО Ходько дал указание подчинённому перечислить из этой суммы на свой личный счёт 850 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб. Несмотря на это, Пушкинский районный суд назначил ему наказание в виде 1,5 года исправительной колонии общего режима. Главу некоммерческой организации взяли под стражу в зале суда.

Аграрный университет уже обзавёлся серией уголовных дел. В марте текущего года главного юриста вуза Руслана Магомаева приговорили за покровительство директору Калининградского филиала университета за опеку и избавление от дисциплинарной ответственности. За поборы с академических должников декан юридического факультета Исабал Зейналов получил восемь лет строгого режима. Начальнику управления развития и капитального строительства вуза Израилу Глузману наказание смягчило признание вины, но за взятку в 200 тысяч ему придется заплатить 7 миллионов. В конце прошлого года полиция Петербурга провела обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве в Аграрном университете. По версии главка, неизвестными лицами похищено более 1 млн рублей. Мероприятия коснулись бывшего ректора Виктора Ефимова (2005 – 2015).