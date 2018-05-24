В Финляндии бушуют лесные пожары. «Ситуация критическая»

Пожары в лесах и на торфяниках охватили финский регион Остроботния. Об этом сообщает 24 мая спасательная служба Финляндии.

Высокая температура и отсутствие дождей стали причинами трех крупных возгораний на торфяниках. Кроме того, в лесах также бушуют пожары. "Ситуация критическая", – заявил начальник спасательной службы Яакко Пуккинен.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в общине Каустинен, где для тушения на помощь спасателям пришли военные.

Синоптики предупреждают о риске пожаров по всей стране и сообщают, что в ближайшие десять дней ждать помощи от природы не стоит, так как сохраняются плюсовые температуры при отсутствии дождей.