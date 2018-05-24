Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк. Как пишут «Ведомости», соответствующее предложение Шувалову на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая сделал президент России Владимир Путин.

Экс-вице-премьер поблагодарил Путина за доверие и пообещал его не подвести. Отметим, о назначении Шувалова в ВЭБ в СМИ пишут уже несколько дней. Он должен сменить выходца из Сбербанка Сергея Горькова. Накануне Горьков отменил свою поездку на ПМЭФ, сообщали источники нескольких изданий. Причем еще в начале недели он был заявлен как участник как минимум двух панельных сессий форума. Сегодня информация об этом с официального сайта ПМЭФ исчезла.

Справка:

Напомним, в конце апреля стало известно, что Игорь Шувалов хочет уйти из правительства. СМИ прочили ему пост в руководстве МГУ, Центробанке или возвращение в бизнес. Сам чиновник заявил: «Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент».

Шувалов занимал пост первого вице-премьера с мая 2008 года. До этого он был помощником президента Путина.