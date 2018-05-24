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25.05.2018 09:58

Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему

Член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский в интервью «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ-2018 спрогнозировал дальнейшее удешевление кредитов и снижение доли пластиковых карточек в России через 5 лет.
Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему
Владимир Верхошинский

Банкир также рассказал, как прошло объединение ВТБ с ВТБ24, самое масштабное в банковской истории России, как удалось оптимизировать штат и зачем ВТБ запускает цифровые банковские отделения.

- Почти полгода прошло с момента присоединения ВТБ24 к ВТБ. Каковы предварительные итоги?

– Это был очень сложный проект слияния двух крупных компаний, и наша задача состояла в том, чтобы клиенты не почувствовали никаких неудобств. По состоянию на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что все кадровые и процедурные вопросы остались в прошлом. ВТБ теперь – это единый банк и единая команда.

Мы запустили объединенный мобильный и интернет-банки, внедрили единый сайт на новой платформе и за четыре месяца продали через него кредитов на 46 млрд рублей. Мы с успехом прошли объединение и строим серьезные планы на будущее. 

 - Планы были заявлены амбициозные – расти быстрее рынка в несколько раз. Объем средств физлиц в банке должен увеличиться в 2018 году на 26%, рынок кредитования – на 20%, объем ипотечного портфеля – на 23%, автокредиты — на 30%. Насколько это оказалось реалистичным?

– В этом году мы уже выдали кредитов на 37% больше, чем за 4 месяца прошлого года. Особенно активно растет ипотека, этот год вообще может стать рекордным по продаже жилищных кредитов в России. Относительно умеренный рост наблюдается и в сегменте автокредитования, продажи увеличиваются благодаря стабильной ситуации на финансовых рынках. План по пассивам мы перевыполняем. С начала года портфель привлеченных средств вырос на 9% – до 3,38 трлн рублей. Рост обусловлен во многом серьезными результатами в сегменте Private Banking, здесь прирост – 17%.

 - Сокращения персонала в едином банке тоже шли с оглядкой на масштабные планы?

– По сути, это была оптимизация штата, и коснулась она только головной организации – численность здесь снизилась на 30%. Это затронуло дублирующие функции. По каждому направлению мы выбрали сильнейших представителей, которые сейчас работают в единой команде. 

Несмотря на точечные сокращения, из-за роста нашего бизнес-плана мы увеличили штатную численность и добавили в нашу сеть порядка 1800 человек для работы с клиентами. Все наши продающие мощности были сохранены – это касается всех сотрудников, которые занимаются продажами банковских продуктов и функциями поддержки бизнеса. Количество клиентов у нас растет, и их обслуживание должно оставаться на высоком уровне и в момент объединения.

 - Планируется ли расширение сети отделений в Петербурге? Сколько новых людей возьмете?

- В Петербурге в этом году мы уже открыли одно новое отделение. До конца года доведем численность наших точек продаж здесь до 90. Штат сотрудников увеличиваем во всех регионах. В Петербурге это десятки новых людей.

Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему

 - А из-за развития онлайн-технологий сокращения будут?

- Мы не планируем сокращений, связанных с дистанционными каналами. В мобильный банк и интернет-банк мы выводим рутинные операции: перевести деньги, пополнить счет. А когда клиенты проводят операции по получению кредита, размещению депозита, они хотят пообщаться с живым сотрудником. И объем таких операций только растет.

 - Текучка большая?

- В сравнении с банковским сектором у нас текучка – на минимальных значениях. Это в интересах и банка и сотрудников – первые полгода-год любой специалист учится. Потом идет отдача. Чем дольше работает, тем выше его квалификация.  

- ВТБ начал открывать новые отделения без привычных касс. Для чего это нужно?

- Это продиктовано экономической целесообразностью. У нас есть отделения, где сидят 2-3 сотрудника фронт-линии – и все. Там просто нецелесообразно создавать кассу, укреплять кассовый узел, содержать кассира. В таких отделениях мы размещаем мощные многофункциональные устройства, которые работают на прием, выдачу средств. В них есть функции «возобновления», когда сданные клиентами купюры потом зачисляются обратно в кассету и выдаются другим клиентам.

Но, независимо от размера отделений, мы до конца года планируем реализовать в них технологию полностью цифрового подтверждения операций. Оформить договор там можно будет, просто подтвердив операцию в мобильном банке, биометрией, через face id или touch id. Документы также печататься не будут – они отправятся в цифровой сейф клиента. Это существенно разгрузит нашу фронт-линию.

- Продолжат ли снижаться ставки по кредитам, ипотечные ставки? Или рынок достиг дна?

– Есть потенциал для снижения ставок по кредитам в связи с конкуренцией на розничном рынке. Но снижение будет не таким значительным, как это было в последние 1-1,5 года. По ипотеке до конца года мы можем увидеть снижение на 1 процентный пункт и на 1,5-2 пункта – по потребительским и автокредитам.

- Значительная часть клиентов госбанков, и ВТБ в частности, – это бюджетники. Насколько это платёжеспособная категория?

– Мы умеем и любим работать с бюджетными организациями. В нашей клиентской базе они занимают существенную долю. Например, в Москве половина бюджетников всего города обслуживается именно в ВТБ. В Петербурге – больше трети. Есть какое-то странное и устаревшее мнение, что такая категория клиентов банкам неинтересна по причине своих невысоких доходов. Но у них уже давно стабильные зарплаты, есть источники и дополнительных  доходов. Это финансово грамотные люди, и поэтому очень привлекательный сегмент. Наше сотрудничество с бюджетниками мы намерены активно развивать.

- Как повлияла на приток клиентов в ВТБ политика регулятора по зачистке рынка? И поддерживаете ли вы её?

– Это происходит чисто математически. Когда какие-то банки закрываются, то клиенты переходят в другие организации. И я поддерживаю ту работу, которую ведет регулятор. Еще несколько лет назад в России было до тысячи кредитных организаций. Большая часть из них – это какие-то карманные конторы, полупрозрачные. Работа, которую ведет регулятор, очищает не только банковский сектор, но и экономику в целом.

- А стало ли больше людей, которые, разочаровавшись в банках, вернулись к хранению средств под условной подушкой?

– Для меня лично как для розничного банкира это уже неактуально лет пять. Мы видим прирост пассивов – значит, люди доверяют банкам. И сейчас банки конкурируют друг с другом за клиентов. Мы не конкурируем с матрасами и подушками. К тому же создаются и новые привлекательные инвестиционные продукты, которые мы предлагаем клиентам. Например, облигации: мы сделали собственный выпуск в прошлом году, спрос на них превзошел наши ожидания. 

- В первый день ПМЭФ вы подписали соглашение о запуске «Единой карты петербуржца». Принесет ли она вам новых клиентов?

– Это проект, в который будут вовлечены до 400 тысяч бюджетников, и мы надеемся, что они выберут банк ВТБ.

- Почему они должны это сделать? Эмитентов будет несколько, везде одинаковый пакет услуг…

– Даже если банки предлагают одинаковые условия по карточкам, то у каждого банка есть бренд, имидж, сеть отделений. По этим параметрам у нас есть все основания для лидерства.

- Эксперты говорят, что система «Единой карты петербуржца» актуальна была лет 5 лет назад. А сейчас есть мобильные телефоны, биометрия, банки уходят от использования карточек.

– Конечно, есть ранние пользователи нововведений, гаджетов и систем. Но массовые клиенты, особенно из бюджетной сферы, завтра вряд ли откажутся от карточек и начнут пользоваться только смартфонами или биометрией. Поэтому карточным технологиям жить еще долго. Я думаю, что в ближайшие 3-5 лет, пока будет снижаться объем наличного оборота, карточка будет доминирующим инструментом платежа и средством идентификации. А вот лет через 5 перевод операций в дистанционные каналы, мобильные телефоны и биометрическая идентификация могут стать трендом, который приведет к снижению доли карточек. Думаю, после этих перемен мы с вами не узнаем банковскую систему, по сравнению с тем, какая она есть сегодня.

Беседовал Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

 


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