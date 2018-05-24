Еврокомиссия передумала штрафовать «Газпром»

Антимонопольное дело в отношении «Газпрома», расследование которого началось шесть лет назад, завершено 24 мая. Дальнейшие действия против газовой компании (то есть штрафы) Еврокомиссия предпринимать не будет.

Как сообщает РБК, Еврокомиссия сочла приемлемыми скорректированные цены на топливо от «Газпрома». Результаты рыночных тестов, которые для урегулирования конфликта предложили провести в компании, в ЕК также признали приемлемыми.

Напомним, еще в 2012 году в европейских офисах «Газпрома» прошла серия обысков. Официально расследование началось только в 2015 году и касалось завышенных цен на газ в Восточной и Центральной Европе. Весной прошлого года «Газпром» согласился выполнить требования ЕК и пересмотреть цены в контрактах с Болгарией, Польшей и странами Балтии.