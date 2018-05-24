"Приморскую" открыли для пассажиров

Станция метро Петербурга «Приморская» вновь принимает пассажиров днем 24 мая. Взрывотехники выяснили, что ничего опасного в вестибюле нет.

Как сообщает пресс-служба городского метро, перерыв в работе «Приморской» занял около 40 минут, в 14:38 станцию открыли. Сотрудники экстренных служб не нашли в вестибюле ничего, что могло бы угрожать жизни пассажиров.

Напомним, на время проверки зеленая ветка метро временно заканчивалась «Василеостровской», поезда дальше не шли.