Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки

Google больше не предоставляет свои IP-адреса мессенджеру Telegram для обхода блокировок. Как передает «Дождь», об этом на Петербургском международном форуме 24 мая заявил глава РКН Александр Жаров.

«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено. То есть процесс идет», — заявил Жаров.

Он уточнил, что Amazon, чьи IP-адреса также использует Telegram, пока отказался от сотрудничества.

Глава Роскомнадзора уверен, что «деградация» мессенджера «составляет в течение суток от 15% до 35—40% на различных смартфонах». Отток рекламы и пользователей, по словам Жарова, достигает 25%. Отметим, ранее компания М13, создатель информационно-аналитической системы «Катюша», которая используется администрацией президента для мониторинга соцсетей и Интернета, никакой «деградации» Telegram не заметила.