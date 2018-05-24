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24.05.2018 14:35

Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки

Google больше не предоставляет свои IP-адреса мессенджеру Telegram для обхода блокировок. Как передает «Дождь», об этом на Петербургском международном форуме 24 мая заявил глава РКН Александр Жаров.

«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram  возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено. То есть процесс идет»,  — заявил Жаров.

Он уточнил, что Amazon, чьи IP-адреса также использует Telegram, пока отказался от сотрудничества. 

Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Сорокин Донат/ТАСС/ПМЭФ-2018

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Глава Роскомнадзора уверен, что «деградация» мессенджера «составляет в течение суток от 15% до 35—40% на различных смартфонах». Отток рекламы и пользователей, по словам Жарова, достигает 25%. Отметим, ранее компания М13, создатель информационно-аналитической системы «Катюша», которая используется администрацией президента для мониторинга соцсетей и Интернета, никакой «деградации» Telegram не заметила.

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал.


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Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
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23.05.2018 12:22
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Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
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«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
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