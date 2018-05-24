«Не по-мужски»: саратовский гаишник устроил погоню, обидевшись на размер взятки

Инспектора ДПС подозревают в получении взятки в Саратове. Следователи СУ СК по Саратовской области возбудили в отношении него уголовное дело по статье 291.2, часть 1, УК РФ (Получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей). Об этом 4 мая сообщает сайт Следственного управления.

Сам инцидент произошёл 10 мая. У стационарного поста ДПС около моста, соединяющего Саратов и Энгельс, полицейский остановил автомобилиста – жителя Московской области. Водитель казался нетрезвым. Инспектор в ходе беседы разъяснил, что медосвидетельствования и протокола об административном правонарушении можно избежать – достаточно положить 5 тысяч рублей в пустую пачку из-под сигарет и оставить на подоконнике в стационарном посту ДПС. Нарушитель так и сделал, но положил в пачку не 5 тысяч, а 4. А потом сообщил о случившемся в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

Любопытные подробности рассказывает ИА «Регион 64» со ссылкой на слова старшего следователя территориального отдела Артема Варданяна.

«Инспектор, увидев, что сумма взятки неполная, обиделся на автовладельца «Форда Фокус» и позвонил коллегам с поста в Энгельсе с просьбой остановить там машину. Затем он переехал через мост, где, по версии водителя, начал ругать его нецензурными словами и заявлять, что тот «поступил не по-мужски». По словам полицейского, он подъехал к посту лишь затем, чтобы передать забытое москвичом свидетельство о регистрации транспортного средства», – поделился следователь.

После выяснения отношений с инспектором водитель решил наказать его «за хамское поведение» и обратился в правоохранительные органы. При этом он предоставил видеозапись, которую вел из салона иномарки во время требования полицейским взятки, отмечает издание.

Задержанный инспектор уже дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.