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24.05.2018 14:14

Тимченко об отчете с критикой его компании и «Газпрома»: «Мне лично все равно, я это … не читаю»

Герман Греф лично извинился перед бизнесменом Геннадием Тимченко за отчет, подготовленный аналитиками  Sberbank CIB.

Об этом сам Тимченко рассказал 24 мая изданию The Bell на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнил, что глава Сбербанка позвонил ему накануне и рассказал, что авторы отчета уже уволены. «Мне лично все равно, я это … не читаю», – подчеркнул Тимченко.

Напомним, 23 мая из Sberbank CIB был уволен глава аналитического подразделения Александр Кудрин. Причиной назывался именно отчет о нефтегазовых компаниях. 22 мая в отставку отправился один из авторов этого обзора Александр Фэк. В отчете утверждалось, что основными выгодоприобретателями от мегапроектов «Газпрома» (строительство трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и др.) являются его подрядчики — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (порядка 50% акций принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). Глава Сбербанка Герман Греф назвал отчет «безответственностью или провокацией».


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Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
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