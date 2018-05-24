ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии

В Петербурге прошло официальное открытие ПМЭФ-2018. В церемонии приняли участие президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, заместитель председателя совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис и первый зампред правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Участники согласились с модератором дискуссии, телеведущей Сюзан Ли, отметившей, что 2018 год самый удачный для ПМЭФ, так как впервые в десятилетии все экономики мира показывают рост.

Антон Силуанов, в свою очередь, не преминул заметить, что политика протекционизма, проводимая некоторыми странами, вредит и самим таким странам.