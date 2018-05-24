ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии
В Петербурге прошло официальное открытие ПМЭФ-2018. В церемонии приняли участие президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, заместитель председателя совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис и первый зампред правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Участники согласились с модератором дискуссии, телеведущей Сюзан Ли, отметившей, что 2018 год самый удачный для ПМЭФ, так как впервые в десятилетии все экономики мира показывают рост.
Антон Силуанов, в свою очередь, не преминул заметить, что политика протекционизма, проводимая некоторыми странами, вредит и самим таким странам.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.