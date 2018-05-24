Рейтинг конкурентоспособности стран: Россия растет, Финляндия падает, Украина в конце

За прошедший год Россия поднялась на одну строчку в рейтинге конкурентоспособности IMD, Финляндия, наоборот, опустилась, а Украина оказалась практически в самом конце списка. Об этом сообщается в опубликованном 24 мая исследовании.

Ежегодный мировой рейтинг конкурентоспособности стран (IMD World Competitiveness Rankings), оценивающий 63 крупнейших экономики мира, был составлен швейцарским Международным институтом управленческого развития в 30-й раз подряд. Исследование показывает, как страны и компании используют свой опыт для получения прибыли. Сравнение основано на статистических данных и интервью с руководителями компаний.

В 2018-м Финляндия заняла только 16 строчку рейтинга, опустившись на 1 место из-за неудовлетворительных финансовых показателей. Результат 2017-го был лучшим в истории Суоми. Местные экономисты, в свою очередь, считают, что рейтинг не отображает реального положения дел, так как в текущем году в Финляндии, например, существенно улучшилась ситуация с безработицей.

Россия за год смогла подтянуться на одну строчку вверх и теперь занимает 45-е место. Соседом нашей страны в рейтинге остается Турция, которая за год также улучшила свои показатели.

В этом году самой конкурентоспособной экономикой мира стали США, которые обогнали победителя прошлого года – Гонконг. Замыкает тройку еще одна азиатская страна - Сингапур, а вслед за ней идут первые представители Европы – Нидерланды и Швейцария.

Существеннее всего улучшил свои позиции Китай, поднявшись вверх на 5 позиций до 13 места, а также Австрия, которая преодолела сразу 7 ступеней – она взобралась на 18 строчку.

Самыми неконкурентоспособными признаны Венесуэла (63) и Монголия (62). На последних местах рейтинга также расположились Украина (59) и Бразилия (60), которые, однако, смогли за год чуть улучшить свой результат.