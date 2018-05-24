Выбран официальный девиз сборной России на ЧМ-2018

Определены девизы всех стран – участников чемпионата мира по футболу – 2018, в том числе и сборной России. Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) 24 мая, девиз российской команды – «Играй с открытым сердцем».

Девизы остальных сборных – участников ЧМ-2018:

Германия – «Давайте вместе напишем историю».

Англия – «Сделайте нас победителями».

Саудовская Аравия – «Рыцари пустыни».

Аргентина – «Вместе за мечтой».

Австралия – «Будь храбрым, будь смелым, «соккеруз» в зелёно-золотом».

Бельгия – «Красные дьяволы» на задании»

Бразилия – «Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец».

Колумбия – «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».

Коста-Рика – «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».

Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты».

Дания – «Вместе творим историю».

Египет – «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».

Испания – «Вместе мы неуязвимы».

Франция – «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!»

Исландия – «Давайте исполним нашу мечту».

Япония – «Время битвы, синие самураи!»

Марокко – «Атласские львы, марокканские сердца с вами».

Мексика – «Сделаны в Мексике, созданы для победы».

Нигерия – «Крылья африканской гордости».

Панама – «Панама! Сила двух морей».

Перу – «Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев».

Польша – «Вперёд, Польша!»

Португалия – «Славное прошлое, историческое настоящее».

Южная Корея – «Тигры Азии, Завоеватели мира».

Иран – «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».

Сенегал – «Невозможно – это не по-сегенальски».

Сербия – «Одна команда, одна мечта – Сербия».

Швеция – «Вместе за Швецию!»

Швейцария – «Четыре языка, одна нация».

Тунис – «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».

Уругвай – «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».

Напомним, яркий проморолик к чемпионату мира по футболу — 2018 от британского телеканала BBC Sport набрал к 24 мая уже более 186 тысяч просмотров на Youtube. В центре сюжета – ткацкий станок, из которого под песню «Очи черные» в исполнении Джона Томлинсона выходит полотно с легендарными моментами из предыдущих турниров.