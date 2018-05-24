Выбран официальный девиз сборной России на ЧМ-2018
Определены девизы всех стран – участников чемпионата мира по футболу – 2018, в том числе и сборной России. Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) 24 мая, девиз российской команды – «Играй с открытым сердцем».
Девизы остальных сборных – участников ЧМ-2018:
Германия – «Давайте вместе напишем историю».
Англия – «Сделайте нас победителями».
Саудовская Аравия – «Рыцари пустыни».
Аргентина – «Вместе за мечтой».
Австралия – «Будь храбрым, будь смелым, «соккеруз» в зелёно-золотом».
Бельгия – «Красные дьяволы» на задании»
Бразилия – «Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец».
Колумбия – «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».
Коста-Рика – «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».
Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты».
Дания – «Вместе творим историю».
Египет – «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».
Испания – «Вместе мы неуязвимы».
Франция – «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!»
Исландия – «Давайте исполним нашу мечту».
Япония – «Время битвы, синие самураи!»
Марокко – «Атласские львы, марокканские сердца с вами».
Мексика – «Сделаны в Мексике, созданы для победы».
Нигерия – «Крылья африканской гордости».
Панама – «Панама! Сила двух морей».
Перу – «Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев».
Польша – «Вперёд, Польша!»
Португалия – «Славное прошлое, историческое настоящее».
Южная Корея – «Тигры Азии, Завоеватели мира».
Иран – «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».
Сенегал – «Невозможно – это не по-сегенальски».
Сербия – «Одна команда, одна мечта – Сербия».
Швеция – «Вместе за Швецию!»
Швейцария – «Четыре языка, одна нация».
Тунис – «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».
Уругвай – «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».
Напомним, яркий проморолик к чемпионату мира по футболу — 2018 от британского телеканала BBC Sport набрал к 24 мая уже более 186 тысяч просмотров на Youtube. В центре сюжета – ткацкий станок, из которого под песню «Очи черные» в исполнении Джона Томлинсона выходит полотно с легендарными моментами из предыдущих турниров.
Справка:
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир пройдет в 11 городах, включая Санкт-Петербург. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.