Зеленая ветка метро временно заканчивается «Василеостровской»

На станции метро Петербурга «Приморская» сотрудники службы безопасности подземки обнаружили бесхозный предмет. Пока не открыты «Новокрестовская» и «Беговая», поезда на зеленой ветке едут только от и до «Василеостровской».

Как сообщает пресс-служба городского метро, закрыть «Приморскую» пришлось около двух часов дня 24 мая. Пока сотрудники метрополитена ожидают взрывотехников, пассажиры, которые только собирались в метро, ждут окончания проверки у закрытых дверей. Тех, кто ехал на «Приморскую», высаживают на «Василеостровской».

Напомним, ранее на 40 минут закрывали «Невский проспект», ничего опасного там не нашли.