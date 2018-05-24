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24.05.2018 14:04

Зеленая ветка метро временно заканчивается «Василеостровской»

На станции метро Петербурга «Приморская» сотрудники службы безопасности подземки обнаружили бесхозный предмет. Пока не открыты «Новокрестовская» и «Беговая», поезда на зеленой ветке едут только от и до «Василеостровской». 

Как сообщает пресс-служба городского метро, закрыть «Приморскую» пришлось около двух часов дня 24 мая. Пока сотрудники метрополитена ожидают взрывотехников, пассажиры, которые только собирались в метро, ждут окончания проверки у закрытых дверей. Тех, кто ехал на «Приморскую», высаживают на «Василеостровской». 

Напомним, ранее на 40 минут закрывали «Невский проспект», ничего опасного там не нашли.


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