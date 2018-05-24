В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией

На выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве полиция встретила юриста организации Ивана Жданова. Об этом в Twitter 24 мая рассказал глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

По его словам, поводом для задержания стало нарушение порядка организации митинга (статья 20.2 КоАП). Речь идёт о несогласованной акции «Он нам не царь».

Жданов стал четвёртым соратником Навального, задержанным за последнюю неделю. 22 мая в отделение доставили ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш. 17 мая в Тверское ОВД привезли ведущую канала «Навальный Live» Елену Малаховскую. Сам глава ФБК Алексей Навальный получил 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации митинга и 15 суток за неповиновение полиции.

Акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента России Владимира Путина, прошла 5 мая в ряде городов в России с многочисленными задержаниями. По данным МВД, в Петербурге на улицы вышли порядка 2000 человек, задержан был каждый десятый.