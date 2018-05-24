От центра до самых до окраин: как Петербург живёт в «форумных» пробках

Второй день подряд в Санкт-Петербурге появляются пробки в необычных местах: то КАД перекрывают, то ЗСД, то улицы в центре. Горожане разделились: кто-то ругает ПМЭФ и его гостей, а кто-то возражает, что этого следовало ожидать и можно было подготовиться.

В центре Санкт-Петербурга днём 24 мая образовались плотные «бордовые» заторы. Как сообщают автомобилисты, перекрыта Малая Морская улица. Стоит Невский проспект от Садовой улицы в сторону Дворцовой площади и от Биржевой площади до Мойки, а также пересекающие его улицы. В целом движение в городе сейчас достаточно свободное – «жёлтые» 4 балла по шкале «Яндекса».

Напомним, в центре города проживают гости Петербургского международного экономического форума. Ограничения в остановке и движении транспорта возможны около отелей на Большой и Малой Морской улицах, на Невском проспекте у дома 57, вдоль дома 4а по Гончарной улице. Где ещё могут закрывать движение, читайте здесь.

Чаще всего движение перекрывают на юге города: там находится «Экспофорум», в котором проходит ПМЭФ. Пробки наблюдались на КАД, ЗСД, Пулковском шоссе и других улицах вчера и сегодня утром. Сейчас там свободно.

Вот краткий список сообщений «Яндекс.Пробок» за последние часы:

12:04, Пулковское шоссе от поворота на Пушкин до КАД, в пробке длиной 3,6 км можно потерять 29 минут, что на 24 минуты больше обычного.

12:10, Московское шоссе, загруженность магистрали из центра 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.

11:28, проспект Стачек, загруженность магистрали в центр 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.

11:34, проспект Маршала Жукова, загруженность магистрали в центр 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

11:16, Ленинский проспект, загруженность магистрали к Маршала Жукова 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

10:58, Витебский проспект, в пробке длиной 3,2 км (от улицы Орджоникидзе до КАД) можно потерять 36 минут, что на 31 минуту больше обычного.

Горожане обсуждают ситуацию как в «разговорчиках» «Яндекса», так и в соцсетях – например, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Многие жаловались, что из-за закрытий опаздывали в аэропорт или на работу.

«Начните сигналить все разом, это будет эффектно», – предлагает участник группы Михаил. Эффектно, но вряд ли эффективно, отмечают другие. «Этого стоило ожидать, можно было воспользоваться альтернативными способами передвижения на это время», – резонно замечает Кристина. Вася так и сделал: «Отказался от поездок на авто, вчера вечером постоял в пробке по пути домой и подумал: ну его. Утром доехал до ж/д станции и пересел на электричку. Вечером поеду с работы, буду смотреть из вагона на мучеников в пробке в Шушарах». Кто-то, зная о возможных перекрытиях, просто выехал пораньше. А некоторых пробки не напрягают – например, Люсю: «Я сейчас стою в пробке и угораю от нытиков. Я за это время развлекалась, позвонила по всем делам, поговорила с мамой и почитала книгу. У меня всё окей».

Жителям южных районов сложнее. «Сегодня утром в Стрельне был, так там ментов больше, чем обычных жителей», – рассказывает Сергей. «В Пушкине хуже! Я у «Экспофорума» квартиру купил. Знал бы, ни в жизнь не согласился! – жалуется Саша. – На каждом углу дома ДПС стоит, в магазин без пропуска не пускают, на подъезде к дому машину шмонают».

А у Сергея есть рецепт от неудобств: «А я задался целью и нашёл работу около дома. Сам не стою в пробках и другим не мешаю. Всем советую».