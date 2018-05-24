В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон

В Северной Корее торжественно взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери. Как передает AP News, церемония 24 мая проходила в присутствии иностранных журналистов.

На полигоне также уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие обслуживающие объекты. Как говорится в заявлении северокорейских властей, таким образом они надеются «продемонстрировать прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний».

Отметим, пять из шести ядерных испытаний, которые провела КНДР, состоялись именно на полигоне Пхунгери.

Напомним, 27 апреля прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет.