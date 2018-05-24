Еще
16:07 24.05.2018
Пришлите свою новость!
15:59
Автовокзал «Южный» построят в 2024 году
15:58
Кудрин рассказал, как будет оценивать правительство Медведева
15:52
Водители разговорились в очередной «форумной» пробке на КАД
15:48
«Аэроэкспресс» до Пулково запустят в 2022 году
15:46
Арена «Санкт-Петербург» принесла «Зениту» миллиард рублей дохода
15:35
РЖД построит дополнительный путь до Белоострова. Через 30 лет
15:33
В Финляндии бушуют лесные пожары. «Ситуация критическая»
15:29
Минкульт озвучил планы по реставрации Михайловского замка
15:28
Кудрин: Развитие Петербурга замедлилось
15:18
Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка
15:18
Алексей Кудрин: Мы теряем на контрсанкциях, нужно думать, как ответить
15:13
Рогозин сделает «все возможное» на посту главы «Роскосмоса», чтобы не разочаровать Путина
15:12
За присвоение почти миллиона рублей партнера Аграрного университета отправили в колонию
14:57
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
14:55
ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии
14:50
Рейтинг конкурентоспособности стран: Россия растет, Финляндия падает, Украина в конце
14:46
Еврокомиссия передумала штрафовать «Газпром»
14:42
"Приморскую" открыли для пассажиров
14:35
Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки
14:24
В Ботаническом саду впервые за много лет зацветут аж три Царицы ночи
14:14
Тимченко об отчете с критикой его компании и «Газпрома»: «Мне лично все равно, я это … не читаю»
14:06
Выбран официальный девиз сборной России на ЧМ-2018
14:04
Зеленая ветка метро временно заканчивается «Василеостровской»
14:00
Берег Финского залива украсят ветрогенераторами
13:56
В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией
13:52
В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон
13:25
К ЧМ-2018 выпустят 7 тысяч коллекционных карт «Тройка-Подорожник»
13:17
ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»
13:11
Гастарбайтерам - выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
13:05
Минэкономразвития объяснило, почему провалилась идея «российского Alibaba»
13:05
СКА подписал соглашение со Смольным по реконструкции СКК «Петербургский»
13:01
35 квадратных метров золотой фольги ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга
12:46
Международные следователи обвинили российских военных в катастрофе «Боинга» над Донбассом
12:43
В Ленинградской области рассортируют бытовые отходы
12:41
«Невский проспект» открыли после проверки
12:33
В Якутии житель села расстрелял из ружья пятерых соседей
12:32
ПМЭФ дотянется до центра: улицы «закроет» «Классика на Дворцовой»
12:29
В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»
12:20
Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли
12:19
Комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить студента за сочувствие хабаровским живодеркам
12:14
Михаил Ковальчук: Не сильно увлекайтесь цифровизацией
12:07
На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина
12:02
ЦБ: Промсвязьбанк будет передан в казну в ближайшие две недели
12:00
Станция метро "Невский проспект" закрыта
11:58
В День города в Михайловском замке бесплатно покажут «Екатерину Великую в стране и мире»
11:50
Глава АСВ предложил в два раза ускорить ликвидацию банков
11:43
Редкий масштаб: сразу 9 машин тушили в одном районе Петербурга
11:39
Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram
11:36
Новгородский чиновник, отвечавший за работу с молодежью, получил 11 лет за мужеложство и детское порно
11:25
Метро поздравит горожан с Днем города круглосуточной работой
11:21
Силуанов согласен с оценкой Кудрина влияния санкций на российскую экономику
11:12
«Союзмультфильм» назвал дату выхода мультика о попугае Кеше и задумался о Карлсоне
11:03
Разработчик «Северного потока – 2» выпустил 90 тысяч мальков лосося в Балтийское море
10:58
Форум опять перекрыл движение на ЗСД и КАД, пробка достигала пяти километров
10:53
СМИ: Рогозин уже сегодня возглавит Роскосмос
10:47
Силуанов в Петербурге: Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина
10:44
Школьница на Московском погибла, спасая кошку с подоконника
10:36
Участники ПМЭФ присоединились к акции Петербургского детского хосписа «Белый цветок»
10:31
Смертельные ДТП под Петербургом: у Гатчины пострадали женщина и младенец
10:23
Мужчина спрыгнул с третьего этажа, спасаясь при пожаре на Пискаревском
10:22
Полтавченко забил шайбу в музее хоккея
10:19
Кудрин: Санкции съедают по полпроцента ВВП в год
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
24.05.2018 13:52

В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон

В Северной Корее торжественно взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери. Как передает AP News, церемония 24 мая проходила в присутствии иностранных журналистов.
В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон
кадр из видео/YouTube

 

На полигоне также уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие обслуживающие объекты. Как говорится в заявлении северокорейских властей, таким образом они надеются «продемонстрировать прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний». 

Отметим, пять из шести ядерных испытаний, которые провела КНДР, состоялись именно на полигоне Пхунгери. 

Напомним, 27 апреля прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кудрин рассказал, как будет оценивать правительство Медведева
Рогозин сделает «все возможное» на посту главы «Роскосмоса», чтобы не разочаровать Путина
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки
В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон
Гастарбайтерам - выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина
СМИ: Рогозин уже сегодня возглавит Роскосмос
Песков назвал сроки прямой линии с Владимиром Путиным
Верховный лидер Ирана поставил Европе семь условий
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Что сделали девять зампредов правительства за шесть лет
Инаугурация в Instagram: "Это важнее свадьбы"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»

От центра до самых до окраин: как Петербург живёт в «форумных» пробках

35 квадратных метров золотой фольги ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.