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24.05.2018 14:00

Берег Финского залива украсят ветрогенераторами

Ряд из промышленных ветрогенераторов появится вдоль побережья Финского залива на территории Ленинградской области. Соглашение на Петербургском экономическом форуме 24 мая подписали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок. 

Александр Чиженок/Коммерсантъ

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Подробности проекта пока не озвучиваются, известно лишь, что рассматривается возможность строительства парка мощностью 50 МВт. Представители региона и энергетической компании отметили, что генераторы поставят в дополнение к тепловой энергетике, а не в качестве конкурента. 

Отметим, что на сегодняшний день самым большим и энергоэффективным ветрогенератором является Enercon E-126 в Германии. Он вырабатывает до 7,5 МВт. Исходя из такой мощности можно предположить, что на берегу Финского залива появится около 10 ветряков. Что касается стоимости, то на 2018 год, согласно индексу от Bloomberg New Energy Finance, один промышленный ветрогенератор стоит 990 тысяч долларов.  

Напомним, это не первый раз, когда Ленобласть вынашивает планы по строительству ветропарков. Последний раз разговоры об этом звучали в 2009 году, тогда развивать альтернативную энергию в России планировал Международный венчурный фонд I2BF. 

Накануне новости из этой сферы пришли из Финляндии. На берегу Ботнического залива вскоре появятся пять генераторов мощностью 4,2 МВт, впервые на территории страны их построят без финансовой поддержки государства. 


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