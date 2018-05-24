Ленобласть хочет перерабатывать мусор как Финляндия, но мешает отсутствие "экологической культуры"

Ленинградская область хочет использовать опыт соседней Финляндии в переработке бытовых отходов. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе бизнес-диалога «Россия — Финляндия» в рамках ПМЭФ-2018.

По его словам, в перспективе на полигонах Ленобласти будут захоранивать только 20% мусора, остальное пойдет на переработку. В качестве примера он привел финскую компанию Nokian Tyres. «Компания сортирует и перерабатывает отходы производства. В 2016 году они отгрузили на наши полигоны 14% своих отходов, в 2017-м — уже 11%», — сказал он.

Также в Ленобласти начала работать станция, которая вырабатывает энергию за счет свалочного газа. Но тут возникло две проблемы. Первая — такая энергия дороже той, которая вырабатывается обычным способом, и ее приходится дотировать. Вторая – вопрос воспитания экологической культуры у жителей региона. «Тут опыт Финляндии нам очень пригодится», — заключил Александр Дрозденко.



Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки — 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года — «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.