ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»

Яркий проморолик к чемпионату мира по футболу — 2018 от британского телеканала BBC Sport набрал к 24 мая уже более 186 тысяч просмотров на Youtube.

В центре сюжета – ткацкий станок, из-под которого под песню «Очи черные» в исполнении Джона Томлинсона выходит полотно с легендарными моментами из предыдущих турниров. Например, один из лучших голов в истории футбола за авторством Диего Марадоны, знаменитое празднование Роже Милла у углового флага на ЧМ-1990, гол Зинедина Зидана в финальном матче турнира 1998 года в ворота сборной Бразилии.