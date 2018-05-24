ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»
В центре сюжета – ткацкий станок, из-под которого под песню «Очи черные» в исполнении Джона Томлинсона выходит полотно с легендарными моментами из предыдущих турниров. Например, один из лучших голов в истории футбола за авторством Диего Марадоны, знаменитое празднование Роже Милла у углового флага на ЧМ-1990, гол Зинедина Зидана в финальном матче турнира 1998 года в ворота сборной Бразилии.
Справка:
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир пройдет в 11 городах, включая Санкт-Петербург. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.