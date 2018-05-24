К ЧМ-2018 выпустят 7 тысяч коллекционных карт «Тройка-Подорожник»
В июне в продажу в петербургском метрополитене поступят коллекционные транспортные карты «Тройка-Подорожник», посвящённые чемпионату мира по футболу – 2018. Их презентовали 24 мая на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Игорь Албин и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
По словам представителя мэрии Москвы, коллекционная карта будет выпущена тиражом 7 тысяч экземпляров. 2 тысячи поступит в продажу в Северной столице, 5 тысяч можно будет купить в Москве.
По словам Албина, в Петербурге за год объединённой картой воспользовались 70 тысяч пассажиров.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.