К ЧМ-2018 выпустят 7 тысяч коллекционных карт «Тройка-Подорожник»

В июне в продажу в петербургском метрополитене поступят коллекционные транспортные карты «Тройка-Подорожник», посвящённые чемпионату мира по футболу – 2018. Их презентовали 24 мая на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Игорь Албин и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По словам представителя мэрии Москвы, коллекционная карта будет выпущена тиражом 7 тысяч экземпляров. 2 тысячи поступит в продажу в Северной столице, 5 тысяч можно будет купить в Москве.

По словам Албина, в Петербурге за год объединённой картой воспользовались 70 тысяч пассажиров.