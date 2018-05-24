«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Строчки «Я забиваю сваю, я сваю забиваю, до отметки, до отказа, пусть непросто, пусть не сразу» сегодня с неподдельной улыбкой и радостью не поёт только ленивый. Гимн крымского моста ушёл в народ после того, как откровения автора этих строк, инженера проектировщика из Петербурга Константина Хоменко перепели музыканты Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина и актёр Дмитрий Харатьян.
Главный инженер проектов института «Гипростроймост – Санкт-Петербург» Константин Хоменко категорически не общается с прессой. Однако для «Фонтанки», которой тоже не чужды проблемы человека труда, поэт и мостостроитель сделал исключение. Волнуясь и с трудом подбирая слова, он рассказал, что каждый может найти в его песне (про сваи и разнообразные способы «забивания») что-то своё, друзей в Украине у него нет, а с теми, кто посмеет оскорблять мостостроителей, разберутся по-мужски.
В то же время коллеги автора «Я забиваю сваю…» подарили читателям «Фонтанки» ещё одно стихотворение всё про тот же Крымский мост. «Оно, конечно, несовершенно, но написано от души», – скромничают мостростроители. Но об этом чуть позже.
Константин, вы рады успеху своей песни «Я забиваю сваю…»?
– Вообще-то песня еще в 2016 году записана.
А как она родилась?
– Бренчал, бренчал на гитаре. Набренчалось что-то.
А как песня попала на официальный Youtube-канал Крымского моста?
– Я ребятам прислал просто. Мы же общаемся по работе. Им понравилось. Сказали, что-нибудь придумают с этой песней.
И дальше вы не следили за судьбой своего сочинения?
– Дальше я записался в студии. Здесь в Петербурге. Это был мой первый опыт.
Кто студию нашёл, оплатил?
– Эти вопросы не ко мне, все организовал Информационный центр «Крымский мост».
Не обидно, что все стали так широко обсуждать песню только сейчас, хотя она появилась ещё 2 года назад?
– А на что обижаться? Да, я автор, но мне такая слава не нужна, у меня другая сфера деятельности, я проектировщик. Тем более, это уже вторая волна обсуждения. Еще в 2016 году пережил первый всплеск интереса.
С друзьями-то наверняка обсуждаете. Поздравляют?
– По-разному. Больше положительных реакций.
А понимаете тех, кто воспринимает отрицательно? Те, кому не понравилось.
– Все люди разные. Всем мил не будешь. Два года уже этой истории.
Сейчас перепели Майданов, Кормухина, Скляр и Харатьян. Обычно успешные треки потом переигрывают с оркестрами или делают на них танцевальные ремиксы. Вам что ближе?
– Ни то, ни то. И зачем это делать?
Чтобы вашу песню узнали те, кто её ещё не слышал. Рок любят одни. Симфоническую музыку – другие. Техно – третьи.
– Те, кому она предназначалась, и так знают о моей песне. Зачем мне другие? Предназначалась она моим товарищам – тем, кто строит. Рабочим инженерам.
То есть это для узкого использования коллегами?
– Конечно. А кому ещё может предназначаться эта песня?
После её исполнения на большой сцене и сетевого резонанса она стала народной.
– Её спели для нас, строителей. Тот концерт 15 мая – для нас же был.
А всё, «народная» теперь.
– Ну и ладно. Никаких особых эмоций у меня на этот счет нет. Приятно, конечно, но, по большому счёту, всё равно. Это такая же новость, которая пройдёт через три дня. Вы лучше меня это знаете.
По-разному бывает. Смотря какая новость. Эта песня очевидно будет жить дольше трёх дней.
– Она и так живет – уже больше 2 лет. И для своих – для наших участников проекта – может, и дальше будет жить. А потом забудется. Это нормально.
Сайты с аккордами популярных песен давно опубликовали ваш текст. Будете ли вы рады, когда люди начнут петь песню во время застолья, у костра?
– Если они понимают, о чём песня, то да.
А о чём песня? Что там может быть непонятным?
– Значит, всем всё будет понятно.
Или у вас там спрятана какая-то загадка в тексте?
– Не знаю. Возможно (смеётся).
Ветераны сцены, которые спели вашу песню на днях, поменяли текст. У вас ведь пелось в самом конце: «До отметки, до отказа! За! За! За!» А они спели: «До отметки до отказа! Да! Да! Да!». Заметили?
– Естественно.
Смысл поменялся?
– Не знаю. Возможно.
Ваше «За! За! За!» ассоциативно отсылает к таким слоганам, как «За Родину!». Замена на «Да! Да! Да!» обедняет многозначность и вариативность трактовок вашего оригинального текста.
– Это вы так воспринимаете.
А вы как автор, что вкладывали в оригинальную редакцию текста?
– Сложно сказать. Я как-то об этом не думал, когда ее написал.
Секрет?
– Каждый воспринимает так, как он воспринимает. Вам кажется, что там есть подтекст. Возможно, и есть какой-то подтекст, контекст. Кто-то не увидит ничего. Каждый пусть решает сам.
И может сам менять текст?
– Почему бы и нет?
То есть можно и другие слова в тексте менять?
– Тогда ведь это будет уже другая песня?
В последнем куплете вы поёте, что ваше кредо отличается от кредо «забивать патронами автомат». Вы против войны?
– Конечно. Всё можно и нужно мирно решать. Зачем воевать?
Ваши друзья в Украине как восприняли песню?
– У меня нет там друзей. Но о реакции с той стороны догадываюсь.
Я не догадываюсь. Расскажите.
– Вот тут вы уходите в политоту. У кого-то так сложена голова, что ему кажется, что всё про то. Но может быть ведь и не про то.
Зря Россия ввязалась в войну?
– Вы имеете в виду в 1941?
Нет. Там не ввязаться было невозможно после того, как на нас напали. Я про Донбасс.
– Опять политота. Почему-то никого не интересует, когда просто рассказывается о том, что люди работают! А вот когда воюют люди – всем сразу интересно. Зачем так? Надо про нормальных, обычных людей! А все про политику.
Вам обидно, что человек труда – не герой?
– Конечно. Тех, кто работает руками, головой не обсуждают. Обсуждают одну политоту.
А как можно было бы в прайм-тайм по телевидению обсуждать работу строителей, – так, чтобы это было всем интересно?
– Я не смотрю телевизор. Но знаю, что нашу стройку как раз телевидение вниманием не обошло. Поэтому и у вас интерес к моей песне.
Вообще телевизор не смотрите?
– Футбол смотрю.
Вернёмся к человеку труда. Я понял, что вы – за то, чтобы такие люди были заметнее. Ваша песня этому содействует.
– Не было такой задачи, конечно. Но в целом, да, инженерную мысль надо поддерживать в разных сферах. Строительство, IT, атомные технологии, машиностроение. Любое дело, где мозг должен работать и что-то придумывать. Много же Кулибиных всегда было.
Кулибиных-то много, только машиностроение по факту уничтожено.
– Не знаю. У меня есть товарищи, кто этим занят.
А кому принадлежат права на текст? Вы как автор что-то заработали?
– Я эти стихи подарил. Что значит заработал?
В России авторы публично исполняемых произведений могу получать через Российское Авторской Общество часть средств, полученных от исполнения.
– А я не понимаю, за что должен просить денег.
За публичное исполнение вашего сочинения.
– Не думаю, что кто-то будет исполнять эту песню в коммерческих целях. Она сочинялась и исполнялась для моих товарищей строителей. Вы же сами сказали – она теперь «народная».
Если кто-то попытается заработать на песне вашей, будете недовольны?
– Я правда не представляю, как на ней можно заработать.
Придумают. Песня популярная.
– Ну, значит с ними разберутся те, кому я эту песню подарил.
И ведь мостостроители – серьезные ребята!
– Конечно! Если кто-то их будет оскорблять, они ответят. Их много, моих товарищей строителей.
P.S. В момент поиска автора гимна «Я забиваю сваю…» его коллеги скромно заметили «Фонтанке», что на призыв воспеть в стихах на тот момент строящийся мост откликнулся не только Константин Хоменко. Его коллега Марина Вязникова из канцелярии института тогда же, в 2016 году, тоже посвятила стихотворение многокилометровой переправе. Мы публикуем этот отвергнутый гимн. Кто знает, возможно и его однажды споют ветераны советской и российской эстрады.
МОСТ
(автор Марина Вязникова)
Пантикапей, Тмутаракань!
Два берега, два добрых брата!
Души разорванная ткань:
Разделены они когда-то.
Во тьме веков, под спудом лет
Соединиться им хотелось.
И вот вдали забрезжил свет,
Явилась им монаршья милость.
Тогда Великая война
Прервала царственные планы.
И вот – Советская страна -
Проектов новых – океаны.
Разруха, голод и война
И гитлеровцы что-то строят.
И вновь Советская страна
Ведет на бой своих героев!
А после – Сталина приказ -
Встал мост на сваях деревянных.
Что ж, лёд его разрушил враз.
А дальше – цепь событий странных.
Послевоенная беда,
Несовершенство технологий.
Союз распался навсегда.
Тут не помогут даже боги.
Пришли другие времена,
А с ними новые надежды.
Соединилась вновь страна!
Мы с Крымом вместе, как и прежде!
И мост чрез Керченский пролив
Стал нужен людям, словно воздух.
И свай надежных конструктив
В проекте новом был воссоздан.
Не страшно илистое дно,
Коррозия и льда навалы.
В движенье все приведено,
Строители – народ бывалый!
Фундамент свайный у опор,
И буронабивные сваи,
Чтоб выдержать воды напор,
Всё проектанты рассчитали.
Таманский полуостров – вот
Начало трассы перехода.
Затем на Тузлу поворот.
Остался только год до ввода.
Тамань и Керчь! Там строят мост,
Навеки вас соединяя.
СГМ Мост, Гипростроймост,
И вся Россия дорогая!
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»