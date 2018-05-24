«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»

Еще
20:57 24.05.2018
Пришлите свою новость!
20:44
Летний дворец Петра I откроется для публики — без плесени
20:25
Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД
20:17
МФК «Аэрополис» в Пулково построят за 11,3 млрд рублей
19:38
Тимченко: После «Силы Сибири» построим еще один газопровод в Китай, только дешевле
19:25
Комментаторами финала Лиги чемпионов на «Матч ТВ» станут Генич и Казанский
19:17
«Ростех» получит долю в Mail.ru в обмен на медь и акции «МегаФона»
19:09
Объявлена тема «Ночи музеев»-2019
19:02
Новый вице-премьер по цифровому развитию не считает блокировку Тelegram «дремучим охранительством»
18:57
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
18:55
РФПИ инвестирует 7 млрд рублей в город-спутник Южный
18:31
Тимченко: Бюджет СКА будет сокращен
18:23
Четвертьфинал Евро-2020 пройдет в Петербурге 3 июля
18:20
«Российская ассоциация парков» поможет Смольному найти 20 млрд на семь тематических парков
18:11
В новой «форумной» пробке петербуржцы отдыхали и загорали
18:05
Путин принимает в Константиновском дворце Макрона с супругой
17:59
«Газпром» может увеличить поставки газа в Китай до 110 млрд кубометров в год
17:42
Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»
17:25
Заплывший в Выборгский залив кит вернулся в Финляндию
17:21
Петербургскому коту Фунтику устроили пенную ванну после дерзкого нападения вандалов
17:21
Готовимся к ЗСДФесту: в парке Победы пройдет открытая тренировка по бегу
17:01
«Деловые линии» оцифруют российскую логистику
16:58
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре
16:53
На стадионе «Санкт-Петербург Арена» появится трибуна авиакомпании «Россия»
16:44
Напавшего на полицейского во время акции в Москве посадили на три года
16:38
Фурсенко: Имя нового тренера «Зенита» объявят на следующей неделе
16:35
В Минобороны заявили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной
16:22
Строители ЗСД и М-11 могут построить трамвай до Красного Села и «коричневую» ветку метро
16:09
Петербургская спортсменка с инвалидностью взяла бронзу на Кубке мира по гребле
15:59
Автовокзал «Южный» построят в 2024 году
15:58
Кудрин рассказал, как будет оценивать правительство Медведева
15:52
Водители разговорились в очередной «форумной» пробке на КАД
15:46
Арена «Санкт-Петербург» принесла «Зениту» миллиард рублей дохода
15:35
РЖД построит дополнительный путь до Белоострова. Через 30 лет
15:33
В Финляндии бушуют лесные пожары. «Ситуация критическая»
15:29
Минкульт озвучил планы по реставрации Михайловского замка
15:28
Кудрин: Развитие Петербурга замедлилось
15:18
Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка
15:18
Алексей Кудрин: Мы теряем на контрсанкциях, нужно думать, как ответить
15:13
Рогозин сделает «все возможное» на посту главы «Роскосмоса», чтобы не разочаровать Путина
15:12
За присвоение почти миллиона рублей партнера Аграрного университета отправили в колонию
14:57
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
14:55
ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии
14:50
Рейтинг конкурентоспособности стран: Россия растет, Финляндия падает, Украина в конце
14:46
Еврокомиссия передумала штрафовать «Газпром»
14:42
"Приморскую" открыли для пассажиров
14:35
Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки
14:24
В Ботаническом саду впервые за много лет зацветут аж три Царицы ночи
14:14
Тимченко об отчете с критикой его компании и «Газпрома»: «Мне лично все равно, я это … не читаю»
14:06
Выбран официальный девиз сборной России на ЧМ-2018
14:04
Зеленая ветка метро временно заканчивается «Василеостровской»
14:00
Берег Финского залива украсят ветрогенераторами
13:56
В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией
13:52
В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон
13:25
К ЧМ-2018 выпустят 7 тысяч коллекционных карт «Тройка-Подорожник»
13:17
ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»
13:11
Гастарбайтерам - выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
13:05
Минэкономразвития объяснило, почему провалилась идея «российского Alibaba»
13:05
СКА подписал соглашение со Смольным по реконструкции СКК «Петербургский»
13:01
35 квадратных метров золотой фольги ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга
12:46
Международные следователи обвинили российских военных в катастрофе «Боинга» над Донбассом
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
24.05.2018 20:37

«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»

Автор гимна Крымского моста «Я забиваю сваю…» Константин Хоменко рассказал «Фонтанке», что забил на славу автора нашумевшей песни, а те, кто захотят на ней заработать, - пожалеют.
«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Константин Хоменко//Коллаж/"Фонтанка"/официальный сайт мост.рф

Строчки «Я забиваю сваю, я сваю забиваю, до отметки, до отказа, пусть непросто, пусть не сразу» сегодня с неподдельной улыбкой и радостью не поёт только ленивый. Гимн крымского моста ушёл в народ после того, как откровения автора этих строк, инженера проектировщика из Петербурга Константина Хоменко перепели музыканты Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина и актёр Дмитрий Харатьян.

Главный инженер проектов института «Гипростроймост – Санкт-Петербург» Константин Хоменко категорически не общается с прессой. Однако для «Фонтанки», которой тоже не чужды проблемы человека труда, поэт и мостостроитель сделал исключение. Волнуясь и с трудом подбирая слова, он рассказал, что каждый может найти в его песне (про сваи и разнообразные способы «забивания») что-то своё, друзей в Украине у него нет, а с теми, кто посмеет оскорблять мостостроителей, разберутся по-мужски. 

В то же время коллеги автора «Я забиваю сваю…» подарили читателям «Фонтанки» ещё одно стихотворение всё про тот же Крымский мост. «Оно, конечно, несовершенно, но написано от души», – скромничают мостростроители. Но об этом чуть позже.

Константин, вы рады успеху своей песни «Я забиваю сваю…»?

– Вообще-то песня еще в 2016 году записана. 

А как она родилась?

– Бренчал, бренчал на гитаре. Набренчалось что-то.

А как песня попала на официальный Youtube-канал Крымского моста?

– Я ребятам прислал просто. Мы же общаемся по работе. Им понравилось. Сказали, что-нибудь придумают с этой песней.

И дальше вы не следили за судьбой своего сочинения?

– Дальше я записался в студии. Здесь в Петербурге. Это был мой первый опыт.

Кто студию нашёл, оплатил?

– Эти вопросы не ко мне, все организовал Информационный центр «Крымский мост».

Не обидно, что все стали так широко обсуждать песню только сейчас, хотя она появилась ещё 2 года назад? 

– А на что обижаться? Да, я автор, но мне такая слава не нужна, у меня другая сфера деятельности, я проектировщик. Тем более, это уже вторая волна обсуждения. Еще в 2016 году пережил первый всплеск интереса.

С друзьями-то наверняка обсуждаете. Поздравляют?

– По-разному. Больше положительных реакций.

А понимаете тех, кто воспринимает отрицательно? Те, кому не понравилось.

– Все люди разные. Всем мил не будешь. Два года уже этой истории.

Сейчас перепели Майданов, Кормухина, Скляр и Харатьян. Обычно успешные треки потом переигрывают с оркестрами или делают на них танцевальные ремиксы. Вам что ближе?

– Ни то, ни то. И зачем это делать?

Чтобы вашу песню узнали те, кто её ещё не слышал. Рок любят одни. Симфоническую музыку – другие. Техно – третьи.

– Те, кому она предназначалась, и так знают о моей песне. Зачем мне другие? Предназначалась она моим товарищам – тем, кто строит. Рабочим инженерам.

То есть это для узкого использования коллегами?

– Конечно. А кому ещё может предназначаться эта песня?

После её исполнения на большой сцене и сетевого резонанса она стала народной.

– Её спели для нас, строителей. Тот концерт 15 мая – для нас же был.

А всё, «народная» теперь.

– Ну и ладно. Никаких особых эмоций у меня на этот счет нет. Приятно, конечно, но, по большому счёту, всё равно. Это такая же новость, которая пройдёт через три дня. Вы лучше меня это знаете.

По-разному бывает. Смотря какая новость. Эта песня очевидно будет жить дольше трёх дней.

– Она и так живет – уже больше 2 лет. И для своих – для наших участников проекта – может, и дальше будет жить. А потом забудется. Это нормально.

Сайты с аккордами популярных песен давно опубликовали ваш текст. Будете ли вы рады, когда люди начнут петь песню во время застолья, у костра?

– Если они понимают, о чём песня, то да.

А о чём песня? Что там может быть непонятным?

– Значит, всем всё будет понятно.

Или у вас там спрятана какая-то загадка в тексте?

– Не знаю. Возможно (смеётся).

Ветераны сцены, которые спели вашу песню на днях, поменяли текст. У вас ведь пелось в самом конце: «До отметки, до отказа! За! За! За!» А они спели: «До отметки до отказа! Да! Да! Да!». Заметили?

– Естественно.

Смысл поменялся?

– Не знаю. Возможно.

Ваше «За! За! За!» ассоциативно отсылает к таким слоганам, как «За Родину!». Замена на «Да! Да! Да!» обедняет многозначность и вариативность трактовок вашего оригинального текста.

– Это вы так воспринимаете.

А вы как автор, что вкладывали в оригинальную редакцию текста?

– Сложно сказать. Я как-то об этом не думал, когда ее написал.

Секрет?

– Каждый воспринимает так, как он воспринимает. Вам кажется, что там есть подтекст. Возможно, и есть какой-то подтекст, контекст. Кто-то не увидит ничего. Каждый пусть решает сам.

И может сам менять текст?

– Почему бы и нет?

То есть можно и другие слова в тексте менять?

– Тогда ведь это будет уже другая песня?

В последнем куплете вы поёте, что ваше кредо отличается от кредо «забивать патронами автомат». Вы против войны?

– Конечно. Всё можно и нужно мирно решать. Зачем воевать?

Ваши друзья в Украине как восприняли песню?

– У меня нет там друзей. Но о реакции с той стороны догадываюсь.

Я не догадываюсь. Расскажите.

– Вот тут вы уходите в политоту. У кого-то так сложена голова, что ему кажется, что всё про то. Но может быть ведь и не про то.

Зря Россия ввязалась в войну?

– Вы имеете в виду в 1941?

Нет. Там не ввязаться было невозможно после того, как на нас напали. Я про Донбасс.

– Опять политота. Почему-то никого не интересует, когда просто рассказывается о том, что люди работают! А вот когда воюют люди – всем сразу интересно. Зачем так? Надо про нормальных,  обычных людей! А все про политику.

Вам обидно, что человек труда – не герой?

– Конечно. Тех, кто работает руками, головой не обсуждают. Обсуждают одну политоту.

А как можно было бы в прайм-тайм по телевидению обсуждать работу строителей, – так, чтобы это было всем интересно?

– Я не смотрю телевизор. Но знаю, что нашу стройку как раз телевидение вниманием не обошло. Поэтому и у вас интерес к моей песне. 

Вообще телевизор не смотрите?

– Футбол смотрю.

Вернёмся к человеку труда. Я понял, что вы – за то, чтобы такие люди были заметнее. Ваша песня этому содействует.

– Не было такой задачи, конечно. Но в целом, да, инженерную мысль надо поддерживать в разных сферах. Строительство, IT, атомные технологии, машиностроение. Любое дело, где мозг должен работать и что-то придумывать. Много же Кулибиных всегда было.

Кулибиных-то много, только машиностроение по факту уничтожено.

– Не знаю. У меня есть товарищи, кто этим занят.

А кому принадлежат права на текст? Вы как автор что-то заработали?

– Я эти стихи подарил. Что значит заработал?

В России авторы публично исполняемых произведений могу получать через Российское Авторской Общество часть средств, полученных от исполнения.

– А я не понимаю, за что должен просить денег.

За публичное исполнение вашего сочинения.

– Не думаю, что кто-то будет исполнять эту песню в коммерческих целях. Она сочинялась и исполнялась для моих товарищей строителей. Вы же сами сказали – она теперь «народная».

Если кто-то попытается заработать на песне вашей, будете недовольны?

– Я правда не представляю, как на ней можно заработать.

Придумают. Песня популярная.

– Ну, значит с ними разберутся те, кому я эту песню подарил.

И ведь мостостроители – серьезные ребята!

– Конечно! Если кто-то их будет оскорблять, они ответят. Их много, моих товарищей строителей.

 

P.S. В момент поиска автора гимна «Я забиваю сваю…» его коллеги скромно заметили «Фонтанке», что на призыв воспеть в стихах на тот момент строящийся мост откликнулся не только Константин Хоменко. Его коллега Марина Вязникова из канцелярии института тогда же, в 2016 году, тоже посвятила стихотворение многокилометровой переправе. Мы публикуем этот отвергнутый гимн. Кто знает, возможно и его однажды споют ветераны советской и российской эстрады.

МОСТ

(автор Марина Вязникова)

 

Пантикапей, Тмутаракань!

Два берега, два добрых брата!

Души разорванная ткань:

Разделены они когда-то.

 

Во тьме веков, под спудом лет

Соединиться им хотелось.

И вот вдали забрезжил свет,

Явилась им монаршья милость.

 

Тогда Великая война

Прервала царственные планы.

И вот – Советская страна -

Проектов новых – океаны.

 

Разруха, голод и война

И гитлеровцы что-то строят.

И вновь Советская страна

Ведет на бой своих героев!

 

А после – Сталина приказ -

Встал мост на сваях деревянных.

Что ж, лёд его разрушил враз.

А дальше – цепь событий странных.

 

Послевоенная беда,

Несовершенство технологий.

Союз распался навсегда.

Тут не помогут даже боги.

 

Пришли другие времена,

А с ними новые надежды.

Соединилась вновь страна!

Мы с Крымом вместе, как и прежде!

 

И мост чрез Керченский пролив

Стал нужен людям, словно воздух.

И свай надежных конструктив

В проекте новом был воссоздан.

 

Не страшно илистое дно,

Коррозия и льда навалы.

В движенье все приведено,

Строители – народ бывалый!

 

Фундамент свайный у опор,

И буронабивные сваи,

Чтоб выдержать воды напор,

Всё проектанты рассчитали.

 

Таманский полуостров – вот

Начало трассы перехода.

Затем на Тузлу поворот.

Остался только год до ввода.

 

Тамань и Керчь! Там строят мост,

Навеки вас соединяя.

СГМ Мост, Гипростроймост,

И вся Россия дорогая!

 

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40

СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58

Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово

В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12

Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах

Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии
«Не по-мужски»: саратовский гаишник устроил погоню, обидевшись на размер взятки
Берег Финского залива украсят ветрогенераторами
В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией
В Северной Корее показательно демонтировали ядерный полигон
Гастарбайтерам - выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
Международные следователи обвинили российских военных в катастрофе «Боинга» над Донбассом
В Ленинградской области рассортируют бытовые отходы
На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина
Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram
«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Петербургу аукнулись хабаровские живодерки
Санкции не лишат Вексельберга яиц Фаберже
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
"Венесуэла похожа на Россию 90-х"
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Земля и люди. Что еще нужно религиям
«Аварии будут. И жертвы будут»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД

Не только «Купание красного коня»: весь Петров-Водкин в Русском музее

ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»

Новости компаний
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
АО «ГОЗ Обуховский завод»
16.05.2018 15:10
Петропавловская крепость отсалютовала Обуховскому заводу
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 16 мая раздался в честь 155-летия Обуховского завода. Один из крупнейших машиностроительных заводов военно-промышленного комплекса в стране был основан в 1863 году, 4 мая по старому стилю
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.