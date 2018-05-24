Гастарбайтерам - выпускникам российских вузов упростят получение гражданства

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, упрощающие получение гражданства выпускниками российских вузов.

Об этом 24 мая заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума. Кроме того, министерство разрабатывает систему баллов для оценки профессионального уровня приезжающих в страну специалистов – это позволит квалифицированным работникам с высоким уровнем образования также получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

Нехватку квалифицированных кадров министр назвал главным вызовом для российской экономики на ближайшее время. «Базовый сценарий, если посмотреть демографический прогноз – это 3,5 млн потерянного трудоспособного населения. Это очень большой вызов»,- подчеркнул Максим Орешкин.