СКА подписал соглашение со Смольным по реконструкции СКК «Петербургский»

Петербург и хоккейный клуб СКА намерены реализовать проект в сфере развития социальной инфраструктуры и реконструкции СКК «Петербургский» в Московском районе. Соглашение подписали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель совета директоров, президент хоккейного клуба Геннадий Тимченко 24 мая.

Реализация проекта позволит создать современную спортивную арену мирового класса и инфраструктуру на смежных с СКК участках. Там будут построены социально значимые объекты, в том числе школы и детские сады.

Соглашение закрепляет намерения инвестора реализовать проект в установленные сроки за счет собственных и привлеченных средств. Город, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией.

Срок реализации – до 2023 года.

Напомним, что Смольный и ХК СКА будут реконструировать комплекс на условиях государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что работы могут обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. При этом итоговая вместимость стадиона составит 20 тысяч зрителей. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м. недвижимости, может обойтись еще в 4 – 5 млрд руб. Отметим, что вместимость 20 тысяч зрителей сделает СКК крупнейшей ледовой ареной в Европе и, таким образом, петербургская площадка обгонит по этому показателю кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.