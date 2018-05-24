Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте

Начальник управления перспективного развития и сопровождения проектов девелопера «Центр Развития» Галина Пилипенко рассказывает о том, как рядом с «Экспофорумом» постепенно появляется «место, где есть все»: малоэтажные жилые дома с зелеными дворами, бизнес-центры, зоны для отдыха и шопинга.

Кто и что строит на Пулковских высотах: проекты с изюминкой

На территории в 316 гектаров в Пушкинском районе Петербурга реализуется проект комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Его развивает холдинг «Центр Развития». Термин «комплексное освоение» означает, что в рамках проекта строится и жилье, и зоны отдыха, и социальные объекты. Покупатели квартир могут быть уверены, что застройщик заранее подумал обо всей необходимой инфраструктуре. Если девелопер упускает какой-то из этих пунктов, он оказывается в аутсайдерах рынка. Сегодняшние покупатели требовательны, они знают, что им нужно для комфортной жизни и разбираются в тенденциях.

Галина Пилипенко/«Центр Развития»

В рамках проекта «На Царскосельских холмах» жилые комплексы строят несколько застройщиков. Основной из них – «Терминал-Ресурс», который входит в холдинг «Центр Развития». Он возводит малоэтажные комплексы под брендом «Образцовые кварталы».

В черте города не так много малоэтажных комплексов. И это делает наше предложение уникальным. Плотность застройки «Образцовых кварталов» низкая, а с точки зрения экологии район – один из самых благоприятных в городе. Недалеко расположены парки Павловска и Царского села.

Мы думаем о деталях и мелочах. Например, приступаем к строительству коммерческого объекта, понимая, что новоселам нужны магазины, бытовые услуги, рестораны, аптеки. Но при этом мы решили не размещать торговые точки на первых этажах домов. Для многих новоселов это важно: люди устали от городского шума, и ценят гарантию, что под окном точно не появится бар, шаверма или рыбный магазин.

«Деловое» начало: развитие проекта стартовало с бизнес-центра

Самый первый объект, построенный на Пулковских высотах компанией «Терминал-Ресурс», — бизнес-центр «ПЕРСПЕКТИВА». Бизнес-центр ввели в эксплуатацию в феврале 2016 года, арендаторы уже нашлись почти для всех помещений. В «ПЕРСПЕКТИВУ», поближе к собственному проекту, переехал и «Центр Развития».

бизнес-центр «ПЕРСПЕКТИВА»/ООО «Терминал-Ресурс»

Мы планируем возвести еще один бизнес-центр, площадью втрое больше первого — свыше 30 тысяч кв. м. Спрос на площади для бизнеса в этом районе оказался высоким.

Кроме того, мы готовы к сотрудничеству с новыми застройщиками и продаем сразу несколько участков в составе проекта «На Царскосельских холмах». На них можно строить торговые комплексы, автозаправки, магазины.

Кто живет в «Образцовых кварталах»: переезд за современностью

Значительная часть покупателей квартир в «Образцовых кварталах» знает нас в течение 20 лет. Они уже приобретали квартиры нашей компании в Пушкине и остались довольны качеством строительства и сроками сдачи. Спустя 20 лет они захотели переехать в более современное жилье в том же районе и снова вспомнили нас. К тому же, в новых домах появились такие бонусы, как водяной теплый пол и очищенная вода. Застройщик использует магистральные трубы из полиэтилена и систему очистки воды на входе в дом.

Еще одна большая группа новоселов «Образцовых кварталов» — молодые семьи, которые уже успели пожить в густонаселенных новых районах. Люди начали искать более комфортные варианты, и малоэтажки под Пушкином оказались отличным решением. Вдобавок на выезде из района практически не бывает пробок, до центра можно добраться по хорошей дороге, гораздо быстрее чем, к примеру, из Парголово или Кудрово, Мурино.

Первые три дома «Образцового квартала» на 216 квартир сдали в конце 2016 года, все они уже заселены. На полгода раньше срока сдан «Образцовый квартал 2». Это четыре дома на 320 квартир. Сдача третьего «Образцового Квартала» планируется к концу 2018 года. Это комплекс из трех домов на 168 квартир. Он строится в сегменте «бизнес». Во всех квартирах запроектированы трехметровые потолки и эркеры, а на последних этажах можно будет установить камины без перепланировок и дополнительных согласований. Наконец, в мае мы объявили старт продаж четвертого «Образцового квартала».

Часто жители домов с панорамным остеклением и радиаторной системой отопления жалуются, что зимой в их квартирах холодно, но и об этом мы подумали заранее. Благодаря теплому водяному полу проблему удалось решить. Обычный радиатор работает так: сначала воздух от батареи поднимается к потолку, затем, остывая, опускается у противоположной стены. В итоге, тепло концентрируется под потолком, тогда как вдоль пола гуляет сквозняк. Теплый водяной пол прогревает комнату равномерно. Создать идеальный микроклимат позволяют регуляторы температуры, которые установлены в каждой комнате.

Вдобавок на крышах домов «Образцовых кварталов» работают газовые котельные. Потери тепла в такой системе незначительные, по сравнению с центральными системами отопления. Да и потребление воды минимально. Это позволяет жителям значительно экономить на коммунальных платежах. Система удобна еще и тем, что даже в холодное лето жильцы могут не отключать систему отопления. За окном будет лить дождь, а в квартире будет тепло и уютно.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya