Минэкономразвития объяснило, почему провалилась идея «российского Alibaba»

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев в ходе ПМЭФ-2018 рассказал, почему правительство отказалось от проекта по созданию «российского Alibaba».

О необходимости создать аналог китайской электронной площадки в 2016 году заявил президент Владимир Путину и поручил МЭР изучить вопрос.

По словам Олега Фомичева, задачей такой площадки было стимулировать развитие малого бизнеса. Это то, что удалось AliExpress в Китае. Но министерство выяснило, что в России проект не будет работать без экосистемы, которая бы включала не только продавцов, но и производителей. По сути, российские онлайн-магазины являются службами доставки иностранных товаров потребителю, а с отечественными поставщиками не работают.

«Не было игроков, которые были бы готовы профинансировать крупные деньги в эту экосистему», – сказал Олег Фомичев. Поэтому от создания «российского Alibaba» отказались.

Но сейчас ситуация изменилась. В развитие электронной коммерции готовы инвестировать сразу два крупных консорциума – Сбербанк и «Яндекс» (проект «Беру»), а также ВТБ и «Почта России» (которые пока не представили детали своего проекта). «Теперь они есть. Если «Яндекс» со Сбербанком – хорошо, если еще кто-то – прекрасно», – заключил Олег Фомичев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.