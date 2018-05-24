Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика

Цветущий Хельсинки в эти выходные превратится в гигантский секонд-хэнд и будет веселиться с гостями со всего мира. В Лахти посоревнуются уличные гонщики и самые сильные мужчины, а в Тампере зовут танцевать.

Конец недели в Финляндии будет солнечным и тёплым. В субботу ожидается плюс 20-23 градуса Цельсия, на юге страны воздух прогреется до 25. Воскресенье будет чуть более облачным, похолодает на пару градусов.

В этот уик-энд в финской столице проходит традиционный фестиваль цветов «Прекрасный Хельсинки». На улицах города появятся 23 цветочные инсталляции. Полюбоваться на творчество флористов можно, например, на площади Кауппатори, во внутреннем дворе мэрии, в ТЦ Kamppi и Kluuvi, универмаге Stockmann. Также инсталляции будут размещены в Ботаническом саду и перед ним. В субботу в Ботаническом саду в честь фестиваля пройдут бесплатные экскурсии: в 12, 13 и 14 часов.

Одновременно с праздником цветов в Хельсинки устроят бесплатное мероприятие «Весь мир в гостях». Площадками для одного из крупнейших фестивалей Финляндии станут парк Кайсаниеми и площадь Раутатиентори возле железнодорожного вокзала. В программе заявлены выступления музыкантов и танцоров из разных стран, театральные постановки и развлечения для детей. Посетители смогут попробовать экзотические блюда и приобрести товары из разных уголков земного шара.

До 27 мая можно попасть на выставку картин Ипполито Каффи в доме-музее Синебрюховых. На экспозиции представлены городские и природные пейзажи венецианского художника.

В субботу в Хельсинки устроят День уборки: местные жители наведут порядок в шкафах, а затем выставят вещи на продажу. Вторую жизнь обретут одежда, обувь, игрушки, велосипеды и книги. Адреса импровизированных блошиных рынков можно найти на сайте. Также за секонд-хэндом можно отправиться в воскресенье с 11 до 18 часов на улицу Алексиса Киви или с 10 до 16 часов в культурный центр Корьямо.

27 мая по улицам Хельсинки пробегут участницы «Женской десятки». Начало забега в 13:00 от дворца «Финляндия». Маршрут протяженностью 10 км пролегает через центр города, поэтому движение транспорта с 13 до 15:30 будет ограничено.

Аэропорт Хельсинки-Малми в эти выходные отмечает свое 80-летие. До появления аэропорта Хельсинки-Вантаа в 1952 году он был основным аэровокзалом Финляндии, а сейчас используется для малой авиации. На мероприятии можно посмотреть на самолеты и узнать об истории аэропорта.

А на взлетной полосе аэродрома Весивехмаа в Лахти 26 мая устроят уличные гонки. Соревнования по дрэг-рейсингу (cпринтерский заезд на дистанцию в 402 метра. – Прим. ред.) будут идти с 10 до 18 часов. Билет для взрослых стоит 10 евро, детям вход бесплатный.

Также в Лахти в эти выходные пройдет мероприятие Power Expo. В Выставочном центре представят различные виды единоборств, оружия и доспехов. Там же пройдут соревнования за звание самого сильного мужчины и самой сильной женщины Финляндии и состязания по армрестлингу. Билет для взрослого стоит 12 евро.

В Коуволе летний сезон начался в парке развлечений Тюккимяки. Новинкой этого года стал аттракцион Endeavour: колесо с креслами вращается со скоростью 40 км/ч. Всего в парке насчитывается около 40 аттракционов и игр, а также есть мини-ферма с домашними животными и веревочный парк.

Большая международная ярмарка этим летом пройдет в 16 городах Финляндии. Ярмарочный сезон, темой которого стал «Мир вкусов», начнется в Тампере. В парке Хямеенпуйсто с 24 по 27 мая можно будет не только попробовать деликатесы из разных стран, но и приобрести изделия ремесленников.

В Тампере в эти выходные завершается фестиваль современного танца Tanssivirtaa. В программе заявлены выступления танцоров, дискуссии и кинопоказы. Например, в воскресенье бесплатно можно попасть на показ 60secondsdance: зрители увидят танцевальные видео, каждое из которых продолжается лишь одну минуту.

А любители культуры Индии могут отправиться на фестиваль индийского танца. В субботу в Тампере пройдут международные соревнования, участники которых будут выступать в стиле Болливуд, а также покажут классический индийский танец. Билет стоит 7 евро.

Хорошего отдыха!