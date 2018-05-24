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24.05.2018 13:01

35 квадратных метров золота ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга

На 1-м и 2-м Садовых мостах через Мойку, что около Михайловского сада в центре Петербурга (на Садовой улице и в Царицынском проезде соответственно), закончены работы по восстановлению первоначального парадного вида.
35 квадратных метров золота ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга

1-й Садовый мост является объектом культурного наследия федерального значения, ограждения 2-го Садового моста – объект культурного наследия регионального значения. В связи с этим все работы велись с чётким соблюдением методики, утверждённой комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». 

Особые требования предъявлялись к восстановлению позолоты декоративных элементов. Работы велись в специальных цехах, где поддерживался особый температурный и влажностный режим. Процесс золочения состоял из десятка операций, среди которых снятие вручную старой позолоты, огрунтовка, нанесение нескольких слоев крона и лака, нанесение сусального золота, покрытие лаком. Всего мастера использовали около 3,5 тыс. квадратных дециметров сусального золота.

Подрядчик вышел на мосты в декабре 2017 года – тогда декоративные элементы демонтировали и отвезли в мастерские для золочения. Весной, когда установилась плюсовая температура, начались работы на самих объектах: гидромониторная помывка и термопескоструйная очистка металлоконструкций, абразивная очистка гранитных элементов моста, расчистка и расшивка швов гранитных устоев, устранение трещин и сколов, нанесение свежего слоя краски и лака.

35 квадратных метров золота ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга


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