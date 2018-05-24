Фестиваль ЗСД: засвети скоростной диаметр Петербурга
Фестиваль ЗСД — это возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. С трассы открываются невероятные виды на залив, новый стадион, «Лахта-центр» и белоснежные вантовые мосты.
Отнеситесь к посту серьёзно. ⠀ ЗСД не может принять всех желающих. Как бы нам этого ни хотелось. Вам кажется, что мы почему не допускаем 7-10-100 тысяч участников? Друзья, поверьте, мы ставим лимит не потому что нам так захотелось, не потому, что мы такие злодеи. Это техника безопасности, это уровень вашего же собственного комфорта. Не забывайте, что ЗСД – это не предназначенный для пешеходов и велосипедистов объект. На нем действуют свои ограничения. И нам придётся с этим смириться. Это первое массовое мероприятие на ЗСД. По итогу будет понятно, сможем ли мы в следующем году впустить больше людей. ⠀ Напомним также, что наш Фестиваль заключается не только в велопробеге и забеге. На территории гипермаркета О’кей будет действовать стартовый городок с прямой трансляцией того, что происходит на ЗСД, с активностями для детей и взрослых. Всем пришедшим будут доступны мастер-классы от профессиональных школ и знаменитых тренеров, мы строим интересную детскую зону и спортивную секцию с инвентарем. Так что кроме велопробега будет чем заняться. Стартовый городок вместит в себя 10 000 посетителей. ⠀ Ну и не забываем про бег. Регистрация открыта и ждёт всех желающих на сайте zsdfest.ru. ⠀ #zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест #зсдфест2018 #засветискоростнойдиаметр
Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты – более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали (центральный участок по направлению к центру города от Богатырского проспекта) на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.
Андрей Мушкарев, председатель комитета по туризму правительства Петербурга, считает, что Фестиваль может способствовать туристической привлекательности нашего города: «Десятки и сотни тысяч людей во всем мире строят свой календарь, ориентируясь на знаковые события, в том числе спортивные. Фестиваль ЗСД пройдет впервые, но он будет еще одной точкой привлекательности для туристов в Петербурге, если станет ежегодным».
Победители забега первого Фестиваля ЗСД получат награды из рук троекратной олимпийской чемпионки, рекордсменки мира и Олимпийских игр Татьяны Казанкиной.
На дистанции будет работать команда пейсмейкеров, которая сделает его еще интересней, ведь не все выйдут на трассу соревноваться на время. Пейсмейкеры – бегуны, задающие темп – поддержат участников по ходу мероприятия, а велосипедистов будет сопровождать команда велолидеров.
Помимо Казакиной, хедлайнерами фестиваля стали Анастас Панченко – триатлет, первый российский спортсмен, который прошел Epic5, и Александр Краснов – велогонщик, чемпион олимпийских игр в Москве в командной гонке преследования на четыре километра, дважды чемпион мира.
Карина Разумовская, ведущая актриса БДТ им.Товстоногова и звезда российского кино, согласилась стать лицом Фестиваля ЗСД.
Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.
Регистрация желающих пробежать или проехать по ЗСД заканчивается 25 мая.
По ссылке – подробная инструкция, как присоединиться к участникам ЗСД-фестиваля. Помним, что количество мест ограничено.
Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru
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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.