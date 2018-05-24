Фестиваль ЗСД: засвети скоростной диаметр Петербурга

Более 3000 велосипедистов и 680 бегунов уже зарегистрировались на ЗСД фестиваль. Уникальный многотысячный велопробег и забег по Западному скоростному диаметру Петербурга, он же - масштабный арт-проект и живой перфоманс, пройдет вечером 2 июня.

Фестиваль ЗСД — это возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. С трассы открываются невероятные виды на залив, новый стадион, «Лахта-центр» и белоснежные вантовые мосты.

Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты – более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали (центральный участок по направлению к центру города от Богатырского проспекта) на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.

Андрей Мушкарев, председатель комитета по туризму правительства Петербурга, считает, что Фестиваль может способствовать туристической привлекательности нашего города: «Десятки и сотни тысяч людей во всем мире строят свой календарь, ориентируясь на знаковые события, в том числе спортивные. Фестиваль ЗСД пройдет впервые, но он будет еще одной точкой привлекательности для туристов в Петербурге, если станет ежегодным».

Победители забега первого Фестиваля ЗСД получат награды из рук троекратной олимпийской чемпионки, рекордсменки мира и Олимпийских игр Татьяны Казанкиной.

На дистанции будет работать команда пейсмейкеров, которая сделает его еще интересней, ведь не все выйдут на трассу соревноваться на время. Пейсмейкеры – бегуны, задающие темп – поддержат участников по ходу мероприятия, а велосипедистов будет сопровождать команда велолидеров.

Помимо Казакиной, хедлайнерами фестиваля стали Анастас Панченко – триатлет, первый российский спортсмен, который прошел Epic5, и Александр Краснов – велогонщик, чемпион олимпийских игр в Москве в командной гонке преследования на четыре километра, дважды чемпион мира.

Карина Разумовская, ведущая актриса БДТ им.Товстоногова и звезда российского кино, согласилась стать лицом Фестиваля ЗСД.

Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.

Регистрация желающих пробежать или проехать по ЗСД заканчивается 25 мая.

По ссылке – подробная инструкция, как присоединиться к участникам ЗСД-фестиваля. Помним, что количество мест ограничено.

Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru

Последние новости фестиваля на страницах "Фонтанки".

Наши социальные сети:

ВК: https://vk.com/zsdfest

Fb: https://www.facebook.com/zsdfest/

Insta: https://www.instagram.com/zsdfest2018/

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.