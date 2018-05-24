Международные следователи обвинили российских военных в катастрофе «Боинга» над Донбассом

Самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. Свои выводы 24 мая обнародовала совместная следственная группа.

Как следует из отчета международных расследователей, представленного на пресс-конференции в Нидерландах, при исследовании элементов ракеты был проанализирован уникальный идентификационный номер «9Д1318869032», благодаря которому удалось подтвердить принадлежность вооружения зенитно-ракетной бригаде. Она, по данным следователей, дислоцирована в Курске.

Начальник отдела преступности национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен уточнил, что на вооружении 53-й бригады стояла не только самоходная установка «Бук», из которой был произведен выстрел, но и сопровождение артиллерии: «Все составляющие колонны были частью российских вооруженных сил», – заявил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.

Впервые о российской принадлежности «Бука» следственная группа заявила в сентябре 2016 года, продлив расследование до конца 2017-го.