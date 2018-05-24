В Ленинградской области рассортируют бытовые отходы

В Ленинградской области организуют сортировку бытовых отходов. Об этом 24 мая заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе бизнес-диалога «Россия — Финляндия» в рамках ПМЭФ-2018.

По словам Дрозденко, к концу 2018 года все полигоны должны будут оборудовать у себя сортировочные станции. Те, кто не будет сортировать отходы, должны будут платить в федеральный бюджет 600 рублей за каждый кубометр отходов. Для сортирующих эта цифра в 10 раз меньше – 60 рублей.

«Надеемся, что к 19 году все компании перейдут по крайней мере на двухконтейнерную систему», – сказал губернатор.

По его словам, в перспективе на полигонах будет захораниваться только 20% мусора, остальное пойдет на переработку. Губернатор добавил, что полигонам, которые не будут внедрять технологии переработки, грозит отказ в продлении лицензии.

Россия ежегодно производит 60 млн тонн твердых бытовых отходов. Из них утилизируется только 7%, сообщил в рамках ПМЭФ специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.