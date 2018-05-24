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24.05.2018 12:41

«Невский проспект» открыли после проверки

Станция метро Петербурга «Невский проспект» возобновила работу после визита взрывотехников днем 24 мая. Найденный на платформе бесхозный предмет оказался не опасен. 

Как сообщает пресс-служба городского метро, станцию открыли в 12:36, проверка заняла около 40 минут. Ничего опасного взрывотехники в забытой сумке не обнаружили, после чего «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» открыли. Напомним, поезда из-за проверки проезжали станцию без остановки.


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