Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»

Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»

Жилые комплексы «Краски Лета» (дома 12, 13-15), «Полис на Неве», «Полис на Комендантском» и ЖК «ПаркЛэнд» аккредитованы в Московском Индустриальном банке в рамках ипотечных программ на новостройки и готовое жилье.

Согласно условиям кредитования, минимальная процентная ставка для участников з/п проектов составляет от 9,5%, для населения от 10% годовых, первоначальный взнос от 20% до 50% от стоимости выбранной квартиры. Срок кредитования от 1 до 30 лет. Сумма кредита от 100 тыс рублей до 10 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.minbank.ru

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015 г

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents