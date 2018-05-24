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24.05.2018 12:29

Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»

Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
СК «Полис Групп»

Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»

Жилые комплексы «Краски Лета» (дома 12, 13-15), «Полис на Неве», «Полис на Комендантском» и ЖК «ПаркЛэнд» аккредитованы в Московском Индустриальном банке в рамках ипотечных программ на новостройки и готовое жилье. 

Согласно условиям кредитования, минимальная процентная ставка для участников з/п проектов составляет от 9,5%, для населения от 10% годовых, первоначальный взнос от 20% до 50% от стоимости выбранной квартиры. Срок кредитования от 1 до 30 лет. Сумма кредита от 100 тыс рублей до 10 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.minbank.ru

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015 г

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents


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