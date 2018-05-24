В Якутии житель села расстрелял из ружья пятерых соседей

Житель Якутии расстрелял пятерых соседей, после чего пустил пулю в себя.

Как сообщает «Лента.ру», ЧП произошло днем 24 мая в селе Булгунняхтах Хангаласского района.

«Гражданин Новиков родом из Якутска купил недавно дом по адресу: улица Лесная, оформил в собственность. Сегодня он ворвался к своим соседям и убил четверых взрослых и одного ребенка», — сообщил глава села Денис Уваров.

Жертвами стрелка стали трое мужчин, женщина и мальчик 2007 года рождения. В сельской администрации говорят, что это члены нескольких семей. Семьи благополучные.

Местные СМИ сообщают о том, что 65-летний Александр Новиков жил в селе Булгунняхтах около 10 лет, семьи у него не было — жена давно умерла. Сегодня днем он метил в соседей по фамилии Павловы — 66-летнему отцу и 38-летнему сыну. Несколько пуль досталось прибежавшему на крики и стрельбу 60-летнему Алексею Артамонову. Что касается 34-летней Анны Тимофеевой и ее 10-летнего сына Максима, то они просто проходили мимо. Их убили, очевидно, как ненужных свидетелей.

Последней жертвой кровавой бойни стал сам Новиков. О нем известно, что он не выпивал. Соседи говорят о «странностях» в его характере (якобы он почти не выходил на улицу, а окна в доме заколотил), но официально на учете у психиатра мужчина не состоял.

Стрельбе предшествовал конфликт с соседями. Незадолго до ЧП мужчина позвонил сестре с жалобой на якобы пьющих односельчан. Через час Новиков набрал по телефону родственницу, чтобы попрощаться.