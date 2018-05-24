Финляндия признана одной из самых передовых цифровых экономик ЕС

В списке лучших цифровых экономик Европы Финляндия заняла третью строчку. Об этом сообщается в отчете Европейской комиссии.

В европейском индексе "Электронная экономика и общество" (Desi) первые места распределили между собой страны Северной Европы — Дания, Швеция и Финляндия. За год Суоми опустилась в этом рейтинге на 1 строчку.

«В целом, Финляндия остается мировым лидером в области цифровизации. <...> Суоми набрала высший бал в категории применения цифровых услуг в публичной сфере», – говорится в исследовании.

Особенно отмечено, что цифровые навыки жителей Финляндии являются преимуществом страны. С интернетом у финнов нет проблем – доступ к сети есть на 97% территории республики. Финские предприятия показывают одни из лучших показателей в вопросе работы в интернете. Помимо этого, цифровые технологии активно применяются и в государственных услугах. Так, например, новая реформа соцздрава позволит улучшить онлайн-регистрацию пациентов.