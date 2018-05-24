В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»

ЗАО «Первая мебельная фабрика» и Смольный подписали соглашение о создании в Петербурге спортивного парка-музея для семейного отдыха «Страна хоккея». Свои автографы под документом оставили губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что «Первая мебельная фабрика» возведет в районе Лахты комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. В нем расположится трехуровневый интерактивный парк-музей с коллекцией из 8000 экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем. В комплексе расположится ледовый каток.

Идея открыть музей хоккея принадлежит генеральному директору ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александру Шестакову. По его словам, хоккей для него – основное хобби. За время увлечения этим видом спорта предприниматель собрал большую коллекцию связанной с хоккеем атрибутики, в связи с чем и обратился к чиновникам с предложением открыть тематический музей.

Предполагается, что «Первая мебельная фабрика» вложит в проект 800 млн рублей. Построить парк «Страна хоккея» планируется к 2023 году. В рамках соглашения город предоставит компании участок по льготной цене, а также займется продвижением развлекательного комплекса. Реализация проекта начнется в 2019 году.

Отметим, что «Первая мебельная фабрика» – один из крупнейших поставщиков мебели в Северной столице. В 2017 году компания стала победителем конкурса на поставку мебели в новый комплекс Смольного «Невская ратуша» на 400 млн рублей. Компания снизила от стартовой цены всего 13 млн рублей. Участники, предложившие снижение до 130 млн рублей, пройти конкурсный отбор не смогли.