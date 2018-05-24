В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»
ЗАО «Первая мебельная фабрика» и Смольный подписали соглашение о создании в Петербурге спортивного парка-музея для семейного отдыха «Страна хоккея». Свои автографы под документом оставили губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Предполагается, что «Первая мебельная фабрика» возведет в районе Лахты комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. В нем расположится трехуровневый интерактивный парк-музей с коллекцией из 8000 экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем. В комплексе расположится ледовый каток.
Идея открыть музей хоккея принадлежит генеральному директору ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александру Шестакову. По его словам, хоккей для него – основное хобби. За время увлечения этим видом спорта предприниматель собрал большую коллекцию связанной с хоккеем атрибутики, в связи с чем и обратился к чиновникам с предложением открыть тематический музей.
Предполагается, что «Первая мебельная фабрика» вложит в проект 800 млн рублей. Построить парк «Страна хоккея» планируется к 2023 году. В рамках соглашения город предоставит компании участок по льготной цене, а также займется продвижением развлекательного комплекса. Реализация проекта начнется в 2019 году.
Отметим, что «Первая мебельная фабрика» – один из крупнейших поставщиков мебели в Северной столице. В 2017 году компания стала победителем конкурса на поставку мебели в новый комплекс Смольного «Невская ратуша» на 400 млн рублей. Компания снизила от стартовой цены всего 13 млн рублей. Участники, предложившие снижение до 130 млн рублей, пройти конкурсный отбор не смогли.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.