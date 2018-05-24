Комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить студента за сочувствие хабаровским живодеркам

Студент второго курса факультета философии Санкт-Петербургского государственного университета может не доучиться до летней сессии. Комиссия по этике вуза рекомендовала отчислить его за создание групп поддержки хабаровских живодерок.

Заседание комиссии прошло 23 мая в университете. На нем присутствовали активисты-зоозащитники, четверо членов комиссии и сам студент Антон Приживой. В 2016 году молодой человек создал две группы в социальной сети «ВКонтакте», тем самым выразив поддержку Алине Орловой и Алене Савченко из Хабаровска, которых осудили за жестокое обращение с животными, разбой, возбуждение ненависти и вражды. В группах он переписывался с зоозащитниками, эта беседа и легла в основу решения комиссии, которая рекомендовала Приживого отчислить. Как проходило заседание, читайте в материале «Фонтанки».