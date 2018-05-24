Еще
13:15 24.05.2018
Пришлите свою новость!
13:11
Гастарбайтерам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
13:05
СКА подписал соглашение со Смольным по реконструкции СКК «Петербургский»
13:05
Минэкономразвития объяснило, почему провалилась идея «российского Alibaba»
13:01
35 квадратных метров золота ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга
12:46
Международные следователи обвинили российских военных в катастрофе «Боинга» над Донбассом
12:43
В Ленинградской области рассортируют бытовые отходы
12:41
«Невский проспект» открыли после проверки
12:33
В Якутии житель села расстрелял из ружья пятерых соседей
12:32
ПМЭФ дотянется до центра: улицы «закроет» «Классика на Дворцовой»
12:29
В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»
12:20
Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли
12:19
Комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить студента за сочувствие хабаровским живодеркам
12:14
Михаил Ковальчук: Не сильно увлекайтесь цифровизацией
12:07
На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина
12:02
ЦБ: Промсвязьбанк будет передан в казну в ближайшие две недели
12:00
Станция метро "Невский проспект" закрыта
11:58
В День города в Михайловском замке бесплатно покажут «Екатерину Великую в стране и мире»
11:50
Глава АСВ предложил в два раза ускорить ликвидацию банков
11:43
Редкий масштаб: сразу 9 машин тушили в одном районе Петербурга
11:39
Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram
11:36
Новгородский чиновник, отвечавший за работу с молодежью, получил 11 лет за мужеложство и детское порно
11:25
Метро поздравит горожан с Днем города круглосуточной работой
11:21
Силуанов согласен с оценкой Кудрина влияния санкций на российскую экономику
11:12
«Союзмультфильм» назвал дату выхода мультика о попугае Кеше и задумался о Карлсоне
11:03
Разработчик «Северного потока – 2» выпустил 90 тысяч мальков лосося в Балтийское море
10:58
Форум опять перекрыл движение на ЗСД и КАД, пробка достигала пяти километров
10:53
СМИ: Рогозин уже сегодня возглавит Роскосмос
10:47
Силуанов в Петербурге: Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина
10:44
Школьница на Московском погибла, спасая кошку с подоконника
10:36
Участники ПМЭФ присоединились к акции Петербургского детского хосписа «Белый цветок»
10:31
Смертельные ДТП под Петербургом: у Гатчины пострадали женщина и младенец
10:23
Мужчина спрыгнул с третьего этажа, спасаясь при пожаре на Пискаревском
10:22
Полтавченко забил шайбу в музее хоккея
10:19
Кудрин: Санкции съедают по полпроцента ВВП в год
10:16
Sammer garden: футбольных болельщиков приглашают в сад имени молота
10:05
Песков пообещал в России лучший в мире чемпионат мира по футболу
09:57
Правительство пообещало развивать добровольную систему пенсионных накоплений
09:55
Верховный суд отменил решение о ликвидации петербургского профсоюза-иноагента
09:44
На КАД выросли несколько пробок, в том числе 10-километровая
09:38
Силуанов: В российском бюджете создадут специальный инфраструктурный фонд
09:25
Песков назвал сроки прямой линии с Владимиром Путиным
09:12
Руководство Rusal ушло в отставку
09:02
Разоружения влюбленного метателя гранат на улице ждали 25 человек
08:52
На Московском погибла выпавшая из окна первоклассница
08:44
По делу «Воентелекома» о хищении полумиллиарда рублей арестовали генерал-майора
08:40
16-летний упал с моста Александра Невского в Неву
08:26
Госсекретарь США рассказал о задаче остановить «Северный поток-2»
08:22
Пожар в Доме архитектора уничтожил кожаные испанские панно XIX века
08:13
Опубликовано видео задержания вероятных вербовщиков ИГ в Калининграде
08:03
США прекратят производство «Томагавков»
02:17
В кино расскажут историю Хана Соло и Чубакки
02:03
В Лектории РАН обсудят "тыжемальчиков" и "тыжедевочек"
01:47
"Черновик" по роману Лукьяненко выходит в прокат
01:35
Сергей Юрский прочтёт стихи Бродского в день рождения поэта
01:13
Как технологии из научной фантастики воплощаются в реальности, расскажут на квартирнике
00:58
Маск хочет создать свою «Правду»
00:45
Полиция оцепила дом на Пограничника Гарькавого
00:29
Украинские морпехи отказались снимать чёрные береты
00:11
Верховный лидер Ирана поставил Европе семь условий
23/05
Дацюк стал обладателем приза КХЛ "За верность хоккею"
23/05
Радушные чиновники Смольного закидали гостей ПМЭФ хоккейными шайбами
23/05
СМИ: Сарри торопит «Зенит» с решением
23/05
В СБУ рассказали, кто из российских журналистов не сможет побывать на финале Лиги чемпионов
23/05
Турецкие дипломаты заняли Аничков мост для фотосессии
23/05
Мэр Киева отрицает, что фанаты массово сдают билеты на финал Лиги чемпионов
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
24.05.2018 12:20

Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что не является защитником электронной торговли и болеет за подведомственную ему «Почту России».

«Я не выступлю таким апологетом электронной торговли», – заявил он в самом начале первого же своего выступления на сессии, посвященной электронной коммерции, на ПМЭФ-2018.

Традиционную офлайновую торговлю, по словам министра, хоронить рано. «Цифра туда придет, будут товары без кассира, будет таргетированная реклама», – пояснил он. Также Константин Носков добавил, что «болеет» за подведомственную ему «Почту России».

Услышав вопрос модератора о ближайших целях на посту министра цифрового развития, Константин Носков замялся. «Я от журналистов убегаю, но от вас не убежишь. Тяжело говорить  об этом, я министр шестой день», – сказал он. Глава «Почты России» Николай Подгузов пришел на помощь министру и сказал, что корпорация затеяла масштабную цифровую трансформацию.

После этого с мыслями собрался и сам Константин Носков. «Задача продемонстрировать открытость министерства к бизнесу и наладить диалог», – сказал он.

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12

Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах

Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22

Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги

Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45

«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли
Михаил Ковальчук: Не сильно увлекайтесь цифровизацией
Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram
Cisco: Российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов
Sony может начать выпускать автомобили
Беспилотники Intel нарушают ПДД в Иерусалиме
Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за использование анонимайзеров
ФСБ разрешили влезать в переписку пользователей Telegram
Илон Маск рассказал, почему летающие авто – это плохо
Роботы построили самый маленький в мире дом
Как госслужащие будут жить без айфонов
Сотовая связь подорожает на треть
«Аварии будут. И жертвы будут»
Полмиллиарда на глазок
«Евросеть» готовится к пластической операции
«Наша задача — указать Роскомнадзору, что его действия мешают бизнесу работать»
Нормально же играли. Роскомнадзор забанил геймеров
«Роскомнадзор дожмёт ситуацию с VPN»
Первая гражданская цифровая
Нет у Роскомнадзора методов против Паши Дурова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

35 квадратных метров золота ушли на восстановление двух мостов в центре Петербурга

Форум опять перекрыл движение на ЗСД и КАД, пробка достигала пяти километров

Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере

Новости компаний
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»
18.05.2018 17:18
В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
Магазин "Кей"
10.05.2018 10:00
Обзор игры Far Cry от КЕЙ
Игры серии Far Cry выходят редко, однако это всегда качественное, захватывающее приключение в экзотическом месте Земного шара. Обзор игры подготовил для вас КЕЙ
Автор фото: Фёдорова Ульяна
04.05.2018 10:30
В Санкт-Петербурге открылся первый криптобутик «КриптоЮниверс»
Расположился бутик на втором этаже ТРЦ Питерлэнд по адресу Приморский пр. 72. Торжественное открытие состоялось 30 апреля в 10:00 утра. Первых гостей встречали с шарами и подарками.
пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.04.2018 16:10
В Карелии МРСК Северо-Запада и инвесторы обсудили проекты на 19 МВт мощности
В Петрозаводске 26 апреля состоялась Региональная инвестиционная энергетическая конференция, в рамках которой представители бизнес-сообщества и власти обсудили вопросы стратегического планирования развитие инфраструктуры Карелии.
Фото предоставлено компанией «Гарант»
27.04.2018 15:32
ГАРАНТ открыл доступ к практике мировых судей
У пользователей ИПО ГАРАНТ появился доступ к новому онлайн-архиву практики мировых судей, содержащему более 7 млн решений
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
26.04.2018 10:45
«Алмаз-Антей» привезет на авиасалон в Анталье с «Бук» и «Триумф»
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит зенитно-ракетные комплексы собственной разработки и системы противовоздушной обороны на первом Международном авиасалоне в турецкой Анталье. Он пройдет с 25 по 29 апреля
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.