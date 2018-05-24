Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что не является защитником электронной торговли и болеет за подведомственную ему «Почту России».

«Я не выступлю таким апологетом электронной торговли», – заявил он в самом начале первого же своего выступления на сессии, посвященной электронной коммерции, на ПМЭФ-2018.

Традиционную офлайновую торговлю, по словам министра, хоронить рано. «Цифра туда придет, будут товары без кассира, будет таргетированная реклама», – пояснил он. Также Константин Носков добавил, что «болеет» за подведомственную ему «Почту России».

Услышав вопрос модератора о ближайших целях на посту министра цифрового развития, Константин Носков замялся. «Я от журналистов убегаю, но от вас не убежишь. Тяжело говорить об этом, я министр шестой день», – сказал он. Глава «Почты России» Николай Подгузов пришел на помощь министру и сказал, что корпорация затеяла масштабную цифровую трансформацию.

После этого с мыслями собрался и сам Константин Носков. «Задача продемонстрировать открытость министерства к бизнесу и наладить диалог», – сказал он.